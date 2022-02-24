В Херсонской области украинские военные ведут бой с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

— Пограничные подразделения действуют в соответствии с развертывающейся ситуацией на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас известно о трех погибших пограничниках, есть раненые: «Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.