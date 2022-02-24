Вооруженые силы Украины отразили наступление российских формирований на город Счастье в Луганской области. Потери врага исчисляются десятками мертвых.

Об успешной обороне информируют Сухопутные войска Украины.

В данный момент населенный пункт находится под контролем Украины.

— Город Счастье под контролем. Уничтожены 50 российских оккупантов, — назвали цифры в ВСУ.

Центр стратегических коммуникаций ранее заявлял, что в этой местности подбили два российских танка.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.