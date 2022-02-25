Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович предупредил о планах России по атакам территории Украины 25 февраля.

Он отметил, что возможны и воздушные удары, и десанты, и вклинения, и полуокружения.

Также Алексей Арестович сообщил, что ракетные удары по Киеву ночью рассматриваются, как «вероятные».

— Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью. Бить будут по военным объектам, — отметил он.

Советник главы ОП добавил, что сегодня мы остановили врага. Практическое вклинение на нашу территорию составило в среднем сорок километров.

— ПВО сохранилось, войска боеспособны, мы применяем и авиацию (поэтому, когда вы слышите звуки самолётов, это вполне могут быть наши, как сегодня, когда они сбивали российские вертолёты над Гостомелем). В общем, у них-то провал на самом деле. Провал и первого удара, и последующих планов. Героическая оборона наших войск, чудеса, которые показывают наша армия, пограничники, Нацгвардия, другие структуры, и есть главным условием и главной причиной этого провала: Чернигов, Сумы, Киев, Харьков, вся зона ООС, Херсон, — добавил он.

Алексей Арестович также отметил, что 25 февраля будет «самый страшный день»,

— Поэтому, завтра будет самый страшный день. Страшнее, чем сегодня. Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и — на поле боя. Но с другой стороны, уже будет и легче. Эффекта внезапности нет, привычка начала образовываться, десантами нас уже не напугаешь. Завтра будут и воздушные удары, и десанты, и вклинения, и полуокружения.

За 24 февраля потери врага — 7 самолётов и 7 вертолётов, больше 30 танков, более 130 бронемашин. Убитыми противник потерял, по самым сдержанным оценкам (и данным нашей разведки), не менее 450 солдат и офицеров. В плен попали свыше двух десятков их солдат. Примерно половина наступающих — срочники.

— По данным нашей разведки, противник ошеломлён силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения. Выдержим завтра — на третьи сутки станет существенно легче. А там — и победа, — резюмировал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Первая серия ударов россиян потерпела неудачу. Оккупантам не удалось повредить боеспособность Вооруженных сил Украины.

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы, сообщили в Госпогранслужбе. Российские военные формирования также продвигаются вглубь Херсонской области. По последним данным, они захватили Каховскую гидроэлектростанцию и главное здание Северно-Крымского канала.

По состоянию на вечер, российские войска, атаковавшие Украину, взяли оперативную паузу и перегруппировали силы, но позиционные бои продолжаются практически по всей стране вблизи границы с Российской Федерацией и Беларусью.