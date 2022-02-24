Чиновникам и депутатам местных советов в Николаевской области начали приходить смс-сообщения с российского номера.
Скриншот сообщений предоставили редакции НикВести.
Им пердлагают поддержать «новый порядок» в обмен на сохранение должности и неприкосновенность имущества.
«Изменения неизбежны. Предлагаем вам поддержать новый порядок. Гарантируем личную безопасность, имущественную неприкосновенность. Также гарантируем сохранение Вашего положения. Вам решать. Вы нам нужны. В случае положительного решения, прошу сообщить», — говорится в сообщениях.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.
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Чиновникам и депутатам местных советов в Николаевской области начали приходить смс-сообщения с российского номера.
Скриншот сообщений предоставили редакции НикВести.
Им пердлагают поддержать «новый порядок» в обмен на сохранение должности и неприкосновенность имущества.
«Изменения неизбежны. Предлагаем вам поддержать новый порядок. Гарантируем личную безопасность, имущественную неприкосновенность. Также гарантируем сохранение Вашего положения. Вам решать. Вы нам нужны. В случае положительного решения, прошу сообщить», — говорится в сообщениях.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.