Чиновникам и депутатам местных советов в Николаевской области начали приходить смс-сообщения с российского номера.

Скриншот сообщений предоставили редакции НикВести.

Им пердлагают поддержать «новый порядок» в обмен на сохранение должности и неприкосновенность имущества.

«Изменения неизбежны. Предлагаем вам поддержать новый порядок. Гарантируем личную безопасность, имущественную неприкосновенность. Также гарантируем сохранение Вашего положения. Вам решать. Вы нам нужны. В случае положительного решения, прошу сообщить», — говорится в сообщениях.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.