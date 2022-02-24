Министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинские войска дают отпор оккупантам, но Кремль уже готовит новую волну атак.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически удерживают оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны, — отметил он.

Он добавил, что трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, к северу от столицы. Непростая ситуация на юге страны.

— Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен, — добавил он.

Также министр сообщил, что власти РФ готовят новую серию атак.

— Кремль готовит новую волну атак, в том числе — воздушный десант. Но наша армия готова встретить его. Мы активно применяем образцы современного оружия, полученного от партнеров. Его будет еще больше. Мир начинает вводить санкции. В России начались антивоенные выступления. Уже завтра россияне узнают цену путинского безумия, — написал министр.

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