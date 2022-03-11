Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Идет третья неделя, как Россия напала на Украину. Оккупанты продолжают бомбить украинские города с воздуха и артиллерии, уничтожая жилые дома, объекты социальной сферы и инфраструктуры. При этом противник несет значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и полиции, участвующих в городских боях. Этой ночью россияне впервые нанесли авиаудары по Днепру и Луцку.
В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».
В ближайшее время командование намерено оттеснить врага так, чтоб установки реактивного залпового огня «Град» и «Смерч» не доставали до Николаева.
В Херсонской области россияне ввели полицейский режим и систему комендатур. Также на территории города работает подразделение росгвардии «СОБР», участвующее в разгоне митингов и принуждении населения к подчинению оккупационному режиму. Тем временем жители херсонских сел умоляют о спасении, из-за гуманитарной катастрофы: нет ни света, ни воды, ни еды.
В Одесской области по словам главы Николаевской ОГВА Виталия Кима все спокойно: «Мы не позволим россиянам пройти напролом к Одессе».
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 10 марта.
Обновляется
10:02 Последствия «русского мира» для стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове. Он служил домашней ареной ФК «Десна» и женской сборной Украины по футболу.
09:32 В селе Кандыбино Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Её роды пришлось принимать по видеосвязи.
— Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой роддома Николаева №1, проживающей в Кандыбино, – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!, – сообщил Максим Безнесенко.
09:29 Прошлой ночью, на неформальном саммите Европейского совета в Париже была принята декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском Союзе. В решении, в то же время, нет ни одного упоминания относительно ускоренной процедуры интеграции, на которую надеялась Украина.
09:13 Сегодня общественный транспорт вышел на улицы города по обновленным маршрутам, сообщил мэр Сенкевич.
Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
Маршруты автобусов:
Среди частных перевозчиков курсируют маршруты № 16, 21, 31, 43, 44, 75.
09:00 Рано утром 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения не сработала.
— Враг нанес удар по Франковску. Не распространяйте фото и видео взрывов. Разбираемся, почему не сработала система тревоги, — сказал он в своем видеообращении.
08:36 Враг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы. Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода, работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.
08:30 Глава Николаевской ОГВА Виталий Ким записал утреннее видеообращение к жителям области. Основные тезисы:
08:12 Этой ночью россияне вновь бомбили с воздуха гражданскую инфраструктуру украинских городов. Сообщается об авиадударах по Ивано-Франковску, Луцку и Днепру.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Идет третья неделя, как Россия напала на Украину. Оккупанты продолжают бомбить украинские города с воздуха и артиллерии, уничтожая жилые дома, объекты социальной сферы и инфраструктуры. При этом противник несет значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и полиции, участвующих в городских боях. Этой ночью россияне впервые нанесли авиаудары по Днепру и Луцку.
В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».
В ближайшее время командование намерено оттеснить врага так, чтоб установки реактивного залпового огня «Град» и «Смерч» не доставали до Николаева.
В Херсонской области россияне ввели полицейский режим и систему комендатур. Также на территории города работает подразделение росгвардии «СОБР», участвующее в разгоне митингов и принуждении населения к подчинению оккупационному режиму. Тем временем жители херсонских сел умоляют о спасении, из-за гуманитарной катастрофы: нет ни света, ни воды, ни еды.
В Одесской области по словам главы Николаевской ОГВА Виталия Кима все спокойно: «Мы не позволим россиянам пройти напролом к Одессе».
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта, 8 марта, 9 марта, 10 марта.
Обновляется
10:02 Последствия «русского мира» для стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове. Он служил домашней ареной ФК «Десна» и женской сборной Украины по футболу.
09:32 В селе Кандыбино Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Её роды пришлось принимать по видеосвязи.
— Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой роддома Николаева №1, проживающей в Кандыбино, – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!, – сообщил Максим Безнесенко.
09:29 Прошлой ночью, на неформальном саммите Европейского совета в Париже была принята декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском Союзе. В решении, в то же время, нет ни одного упоминания относительно ускоренной процедуры интеграции, на которую надеялась Украина.
09:13 Сегодня общественный транспорт вышел на улицы города по обновленным маршрутам, сообщил мэр Сенкевич.
Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.
Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.
Маршруты троллейбусов:
Маршруты трамваев:
Маршруты автобусов:
Среди частных перевозчиков курсируют маршруты № 16, 21, 31, 43, 44, 75.
09:00 Рано утром 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения не сработала.
— Враг нанес удар по Франковску. Не распространяйте фото и видео взрывов. Разбираемся, почему не сработала система тревоги, — сказал он в своем видеообращении.
08:36 Враг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы. Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода, работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.
08:30 Глава Николаевской ОГВА Виталий Ким записал утреннее видеообращение к жителям области. Основные тезисы:
08:12 Этой ночью россияне вновь бомбили с воздуха гражданскую инфраструктуру украинских городов. Сообщается об авиадударах по Ивано-Франковску, Луцку и Днепру.