Идет третья неделя, как Россия напала на Украину. Оккупанты продолжают бомбить украинские города с воздуха и артиллерии, уничтожая жилые дома, объекты социальной сферы и инфраструктуры. При этом противник несет значительные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и полиции, участвующих в городских боях. Этой ночью россияне впервые нанесли авиаудары по Днепру и Луцку.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

В ближайшее время командование намерено оттеснить врага так, чтоб установки реактивного залпового огня «Град» и «Смерч» не доставали до Николаева.

В Херсонской области россияне ввели полицейский режим и систему комендатур. Также на территории города работает подразделение росгвардии «СОБР», участвующее в разгоне митингов и принуждении населения к подчинению оккупационному режиму. Тем временем жители херсонских сел умоляют о спасении, из-за гуманитарной катастрофы: нет ни света, ни воды, ни еды.

В Одесской области по словам главы Николаевской ОГВА Виталия Кима все спокойно: «Мы не позволим россиянам пройти напролом к Одессе».

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Последствия «русского мира» для стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове. Он служил домашней ареной ФК «Десна» и женской сборной Украины по футболу.

В селе Кандыбино Николаевской области оккупанты, угрожая расстрелом, запретили девушке ехать рожать в больницу. Её роды пришлось принимать по видеосвязи.

— Областным и городским управлениями была организована видеосвязь между медицинской сестрой роддома Николаева №1, проживающей в Кандыбино, – Татьяной Павловой и городским акушер-гинекологом – Людмилой Чиняковой. И телемедицинская медицина военного времени сработала! Мы поздравляем молодую мамочку с рождением сына Матвея. Люди, вы невероятны!, – сообщил Максим Безнесенко.

Прошлой ночью, на неформальном саммите Европейского совета в Париже была принята декларация о признании перспективы членства Украины в Европейском Союзе. В решении, в то же время, нет ни одного упоминания относительно ускоренной процедуры интеграции, на которую надеялась Украина.

Сегодня общественный транспорт вышел на улицы города по обновленным маршрутам, сообщил мэр Сенкевич.

Ориентироваться по перемещению транспорта можно в мобильных приложениях CityBus и EWay.

Обратите внимание! График движения может варьироваться в зависимости от сигналов тревоги.

Маршруты троллейбусов:

№2 Железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский» — м/н Намыв (с берегом)

3-я Военная — Большая Морская — Пушкинское кольцо — Намыв (без берега)

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб — 6-я Слободская»)

№3 (ЧСЗ — 10-я Военная)

№6 (Промзона – Центральный рынок)

Маршруты автобусов:

6-я Слободская — Универсам (администрация Корабельного района)

Выезд из 6-й Слободской в 6:30, 7:30, 15:00, 16:00, 17:00

Выезд от Универсама: 7:00, 8:00, 15:30, 16:30, 17:30.

Среди частных перевозчиков курсируют маршруты № 16, 21, 31, 43, 44, 75.

Рано утром 11 марта в Ивано-Франковске прогремели взрывы в аэропорту. Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, система оповещения не сработала.

— Враг нанес удар по Франковску. Не распространяйте фото и видео взрывов. Разбираемся, почему не сработала система тревоги, — сказал он в своем видеообращении.

Враг нанес удар по Луцку и Днепру, есть жертвы. Очевидцы сообщают о 4 взрывах. Вероятно – возле завода, работающего на авиационную промышленность Украины. Черный дым видели в жилых районах.

Глава Николаевской ОГВА Виталий Ким записал утреннее видеообращение к жителям области. Основные тезисы:

«Сегодня была спокойна ночь. Знаю, что оккупантам не до этого. Они идут в обратную сторону».

«Сегодня ночью в условиях телемедицины (онлайн) молодая медсестра приняла роды. Не было возможности по другому. Родился мальчик. Поздравляю родителей! Вот так происходит в военное время. Подробности будут позже».

Снова обратился к оккупантам, которые стоят на Николаевщине в херсонском направлении, с предложением сдаться.

Обратился к предпринимателям, которые сейчас волонтерят, помогают военным и медицине: «Это так и надо делать. Знаю, что это от души, но на счетах у больниц, у военных есть безналичные деньги. Основная проблема сейчас в наличии (необходимого, — прим.), чем в оплате. Поэтому у меня просьба: попробуйте выйти на военные рельсы и работать. Потому что, как сказал министр обороны, экономика должна работать. Насколько вы сможете работать, когда отдаете бесплатно все? Надо настроить таким образом, чтобы был хотя бы минимальный заработок, мы должны работать и дальше. Выяснить, по каким группам товаров военные могут оплатить».

Этой ночью россияне вновь бомбили с воздуха гражданскую инфраструктуру украинских городов. Сообщается об авиадударах по Ивано-Франковску, Луцку и Днепру.