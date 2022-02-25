Пятница, 25 февраля, — второй день войны в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Украинские военные с достоинством давали отпор врагу.

Начинаем рассказывать о событиях 25 февраля. Обо всем, что произошло в первый день войны 24 февраля, можно прочитать в трансляции.

09:17

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о ситуации в городе по состоянию на 8:30:

Коммунальные службы работают в штатном режиме: перебоев с подачей света, воды, газа или тепла нет.

Коммунальный транспорт курсирует по городу: трамваи, троллейбусы и автобусы на маршрутах. Пока не ходят только троллейбусы в микрорайон Северный. Частные перевозчики тоже на маршрутах.

— Ситуация стабильна. Читайте только проверенные источники информации и верьте ВСУ, – добавил мэр.

09:15

Российские военные захватили 2 автомобиля ВСУ и двигаются в сторону Киева со стороны Оболони, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

— Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены, – сообщила Анна Маляр.

08:32

По информации Министерства обороны, на черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Вражеская техника была вынуждена отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

08:10

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Он сравнил бомбардировки жилых кварталов Киева с событиями 1941 года.

08:00

Об этом информирует Генштаб. В Киевской области подорвали мост через реку Тетерев, чтобы замедлить продвижение техники оккупантов. Десантно-штумровые войска ВСУ сражались в районе пгт Иванкова и Димера.

Превосходящие силы противники были остановлене на рубеже Тетерева. Также сообщается, что за ночь противник нанес воздушный удар по военным подразделениям в Кропивницком, а также поднял вертолеты выше Вилкового (Одесчина) и из Тирасполя (непризнанное Приднестровье).

Аэропорт Гостомель удерживают украинские силы, ожидая новых атак врага.

07:30

Международный аэропорт «Ровно» получил ракетный удар. Об этом сообщила Ровенская облгосадминистрация 25 февраля около 06:45. Погибших нет. Уровень разрушений устанавливается. Автозаправка рядом с аэропортом не разрушена.

Глава облгосадминистрации Виталий Коваль призывает людей найти вблизи домов безопасные места для укрытия. Других подробностей пока нет.

07:00

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты в жилой дом на улице Кошица, 7-А трое раненых, один из них в тяжелом состоянии,

—Скорые везут людей в больницы. На месте работают все аварийно-спасательные службы. Дом пылает, есть угроза разрушения, — написал он.

4:40

Рано утром 25 февраля над Киевом система противовоздушной обороны уничтожила российские самолеты или беспилотники.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.