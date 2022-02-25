Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Настоящее время.

По его словам, «Россия разрушила мир в Европе» и сейчас «народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России».

— НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила «эту бессмысленную войну», вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.« ир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит, — сказал генсек НАТО.

Йенс Столтенберг указал, что Россия «хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины» и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.

Ранее президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.

Что произошло?