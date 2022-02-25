Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.
Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Настоящее время.
По его словам, «Россия разрушила мир в Европе» и сейчас «народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России».
— НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила «эту бессмысленную войну», вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.« ир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит, — сказал генсек НАТО.
Йенс Столтенберг указал, что Россия «хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины» и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.
Ранее президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.
Об этом он сказал на пресс-конференции, пишет Настоящее время.
По его словам, «Россия разрушила мир в Европе» и сейчас «народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России».
— НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила «эту бессмысленную войну», вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.« ир призывает Россию и руководство России к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит, — сказал генсек НАТО.
Йенс Столтенберг указал, что Россия «хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины» и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.
Ранее президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.