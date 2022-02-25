Президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

«Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с Джо Байдном. Благодарен США за мощную поддержку», — написал он.

Сам Джо Байден сообщил, что власти США вводят новые жесткие санкции против России из-за нападения на Украину, пишет Корреспондент.

— Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против России. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу и со временем. Мы преднамеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и наших союзниках, — заявил Джо Байден.

По его словам, США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

— Я говорил сегодня c партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил, — сказал он.

По словам Джо Байдена, будут введены санкции в отношении ряда крупных российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Их акивы на сумму около 1 трлн долларов будут заморожены.

— Наши действия и наших союзников почти на половину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Это повредит возможностям создавать космические и другие разработки и ограничит долгосрочные стратегические амбиции, — подчеркнул он.

Он заверил, что санкции распространятся и на представителей российской элиты.

— Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания, — заявил Джо Байден и добавил, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против России.

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