Президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.
«Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с Джо Байдном. Благодарен США за мощную поддержку», — написал он.
Сам Джо Байден сообщил, что власти США вводят новые жесткие санкции против России из-за нападения на Украину, пишет Корреспондент.
— Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против России. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу и со временем. Мы преднамеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и наших союзниках, — заявил Джо Байден.
По его словам, США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.
— Я говорил сегодня c партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил, — сказал он.
По словам Джо Байдена, будут введены санкции в отношении ряда крупных российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Их акивы на сумму около 1 трлн долларов будут заморожены.
— Наши действия и наших союзников почти на половину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Это повредит возможностям создавать космические и другие разработки и ограничит долгосрочные стратегические амбиции, — подчеркнул он.
Он заверил, что санкции распространятся и на представителей российской элиты.
— Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания, — заявил Джо Байден и добавил, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против России.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.
|
Коронавирус: история болезни и выздоровленияАнатолий Дюмин
|
Головне – розуміти намСтанислав Мартиросов
Президент США Джо Байден пообещал ужесточить санкции против России и предоставить Украине конкретную оборонную помощь.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте.
«Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только с Джо Байдном. Благодарен США за мощную поддержку», — написал он.
Сам Джо Байден сообщил, что власти США вводят новые жесткие санкции против России из-за нападения на Украину, пишет Корреспондент.
— Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против России. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу и со временем. Мы преднамеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и наших союзниках, — заявил Джо Байден.
По его словам, США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.
— Я говорил сегодня c партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил, — сказал он.
По словам Джо Байдена, будут введены санкции в отношении ряда крупных российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Их акивы на сумму около 1 трлн долларов будут заморожены.
— Наши действия и наших союзников почти на половину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Это повредит возможностям создавать космические и другие разработки и ограничит долгосрочные стратегические амбиции, — подчеркнул он.
Он заверил, что санкции распространятся и на представителей российской элиты.
— Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания, — заявил Джо Байден и добавил, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против России.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.