Российсике военные, взятые в плен в Баштанке на Николаевщине

Прошла неделя после того, как Российская Федерация начала войну на территории Украины.

24 февраля Путин объявил «военную спецоперацию» для достижения трех основных целей: «защита ДНР и ЛНР», «демилитаризация и денацификация» Украины. Практическая реализация этой задачи видится, во-первых, как расширение границ "республик" до областных - то есть, уничтожение сил ВСУ на подконтрольной территории Донбасса. Во-вторых, как принуждение центральной власти в Киеве объявить нейтралитет и сменить курс во внешней и внутренней политике (в том числе путем силовой смены этой власти). Последнее объясняет, почему Москва повела военную атаку на широком фронте и осаждает собственно украинскую столицу. «Спецоперация» Путина угрожает не только ликвидацией той Украины, которую мы знаем сегодня. Она создает и в мире совершенно новую геополитическую реальность.

Через семь дней операции мы видим появление российских войск у большинства крупных городов Украины на юго-востоке и в центре. Включая Киев.

Вчера, 2 марта на территории города Вознесенск происходили бои, вследствие чего один из микрорайонов города оказался полностью обесточен, лишен газоснабжения и прямого дорожного сообщения. Там был подорван железнодорожный Болгарский мост, в этом микрорайоне сконцентрированы российские войска. Остальная часть Вознесенска остается под контролем ВСУ. Мэр города Евгений Величко на месте. Территориальная оборона защищает город.

Также поступали разведданные о намерениях российских военных десантироваться в Южноукраинске для взятия под контроль ЮУАЭС, однако этого не произошло. Был десант в районе Николаевского аэропорта, около поселка Баловное в Новоодесском районе. По вертолетам был открыт огонь, поэтому одна часть десантников была вынуждена десантироваться в воды Южного Буга. Десант был ликвидирован, выжившие были взяты в плен.

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Мэр Вознесенскаа Евгений Величко сообщил о ситуации в городе и призвал жителей района Болгарка звонить по номеру телефона +380954951604 по поводу коридора и гуманитарной помощи.

— Осталось 20 мин для зеленого коридора. Торопитесь», – добавил он.

Мэр Александр Сенкевич рассказал британской The Telegraph о том, как Николаев отразил уже 2 атаки российских войск. В этом помогают не только регулярные войска, но и местные жители, которые роют окопы. Два главных моста Николаева заминированы.

— Я останусь здесь со своими людьми до конца. Капитан всегда уходит с корабля последним, – говорит Александр Сенкевич.

На текущий момент в городе погибло около 40 человек.

— Я надеюсь, ваша страна будет все больше поддерживать нас, в том числе летальным вооружением. Если Путин нас раздавит, он не остановится, он пойдёт дальше, – добавил мэр.

Общие потери россиян по состоянию на 3 марта: погибли около 9 тысяч россиян. Уничтожены 217 танков и 900 бронемашин. Также сбиты 30 самолетов и 31 вертолет.

В Чернигове горит нефтебаза. При обстреле снаряд попал в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 3 тысячи м3 дизельного горючего.

Мэр Первомайска Олег Демченко сообщил, что ситуация в городе на сегодняшний день контролируемая и призвал местных жите сохранять спокойствие.

— Ситуация в общине более мнение контролируемая и стабильная, но на 7:30 утра было два ракетных обстрела в районе села Геновка. Прошу быть спокойным и не паниковать, – сказал он.

Возле Баловного ВСУ уничтожили российский десант. Вооруженные Силы Украины вчера, 2 марта, уничтожили российский вражеский десант в районе поселка Баловное в Новоодесском районе Николаевской области.

Официальную информацию об этом распространило Министерство обороны Украины и своей сводке.

«Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны.

Традиционное военное приветствие при построении возле Николаевской ОГА.