Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 военным, защищающим нашу страну от российского агрессора.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским защитникам:

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу (посмертно). Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова. Уничтожил ДРГ врага и два танка противника;

Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу (посмертно). Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага. Уничтожили технику и вражеских солдат;

Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу (посмертно). В ходе боя обезвредил до 30 единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение;

Младшему сержанту Нессольному Михаилу Михайловичу (посмертно). Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей;

Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу (посмертно). Защищал Киевскую ГЭС от ракетных ударов и вражеской авиации;

Лейтенанту Сапиле Виталию Романовичу (посмертно). Командир танкового взвода. Обезвредил 30 единиц техники врага. Погиб во время авиаудара;

Главному сержанту Синюку Алексею Александровичу (посмертно). Оборонял Чернигов. Уничтожил две вражеских БМП и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара;

Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу (посмертно). Прикрыл отход своих при наступлении врага;

Майору Чабану Степану Ивановичу (посмертно). Пилот СУ-27. Отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким;

Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага;

Полковнику Мусиенко Андрею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении;

Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из окружения;

Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из оцепления без потерь;

Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады. За эффективную оборону Харькова;

Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу. Героическое участие в обороне Херсонской области.

— Все 40 миллионов как эти 15 героев. Слава Украине!, – сказал Владимир Зеленский.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».