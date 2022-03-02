В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в регионах и на фронтах на начало седьмых суток обороны от российских оккупационных войск.

На Подольском направлении враг силами 13 БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева, чтобы блокировать столицу с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до 3 БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

На Северском направлении до 17 БТГр российских войск продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. ВСУ наносит им урон в живой силе и технике,

Оккупанты были остановлены в районах н.п. Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах н.п. Светильня, Победа, Остролучье, войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до 2 БТГр безуспешно пытаются удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр врага продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм.

Российские войска понесли потери и были остановлены в районе н.п. Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении оккупанты пытаются блокировать Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах н.п. Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

«После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка», - рассказали в Генштабе.

В Черноморской операционной зоне оккупанты проводят развертывание корабельной группы и готовятся к проведению морской десантной операции.

Отмечается, что моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне войск ВСУ.

Не преуспевая в продвижении своих сил российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, пытаясь запугать гражданское население.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на утро 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.