В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины.

Об этом сообщает корреспонеднт НикВести.

На проспекте Центральном в районе пересечения с улицей 9-я Слободская вечером, 26 февраля, Вооруженные силы Украины и Силы территориальной обороны Николаевской области вели бой с российскими оккупантам. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В результате боестолкновения в центре Николаеве пострадали все здания, которые находятся вокруг «Эпицентра» – как жилые дома, так и магазины Sinsay, 33 м2 и прочие.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Фоторепортаж

Фото: Вячеслав Цымбал