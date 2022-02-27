В воскресенье, 27 февраля, пошли четвертые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Российские подразделения, артиллерия, установки РСЗУ прошли мост через реку Днепр в районе села Антоновка (Херсонская область), выдвинулись в сторону Николаева и предприняли атаку на город. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля.
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08:20 В Николаевской области создадут Муниципальную стражу, которая будет бороться с мародёрами. Об этом рассказал Виталий Ким в видеообращении к жителям области.
— Я сейчас распоряжением делаю «Муніципальну варту» областную. У нас уже желающих под 100 человек, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее. Контактные лица будут, мы сейчас порядок наведем, чтобы ночью не шастали какие-то негодяи. А днем у нас прекрасно отрабатывает тероброна и полиция, — добавил он.
08:07 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала итоги военных действий за прошедшие сутки.
В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом. Военно-морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям. По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:
07:36 «В нашу победу теперь верим не только мы», - Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 3-х суток обороны в войне с Россией.
07:35 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким распорядился создать «Муніципальну варту» — николаевцы будут помогать бороться с мародерами.
Также он рассказал, что в городе врага нет. Но военные готовятся к следующему нападению.
07:30 Город Новая Каховка в Херсонской области перешел под полный контроль российских войск, сообщает Суспільне со ссылкой на мэра Владимира Коваленко.
Российские военные захватили городской исполком, сняли все украинские флаги со зданий.
06:20 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал какая информация полезна, а какая отвлекает.
Он утверждает, что военные эксперты считают установку меток инструментом психологического давления, которая в реальности никак не помогает врагу в военно-техническом плане.
— Пускай ставят крестики где хотят. Не отвлекайтесь на это, - заявил Виталий Ким.
06:00 Мэр Николаева записал видеообращение:
«Я сейчас нахожусь на Соборной площади, позади меня горсовет, возле нас видны украинские флаги. Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, которые работают, но все под контролем.
Танки и бронетехника, которая находится на территории города — украинская. Будьте внимательны и берегите себя.
Этой ночью может случиться что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все ещё небезопасно, но украинская армия нас оберегает!» - сказал Александр Сенкевич.
В воскресенье, 27 февраля, пошли четвертые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Российские подразделения, артиллерия, установки РСЗУ прошли мост через реку Днепр в районе села Антоновка (Херсонская область), выдвинулись в сторону Николаева и предприняли атаку на город. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля.
Обновляется
08:20 В Николаевской области создадут Муниципальную стражу, которая будет бороться с мародёрами. Об этом рассказал Виталий Ким в видеообращении к жителям области.
— Я сейчас распоряжением делаю «Муніципальну варту» областную. У нас уже желающих под 100 человек, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее. Контактные лица будут, мы сейчас порядок наведем, чтобы ночью не шастали какие-то негодяи. А днем у нас прекрасно отрабатывает тероброна и полиция, — добавил он.
08:07 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала итоги военных действий за прошедшие сутки.
В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом. Военно-морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям. По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.
Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:
07:36 «В нашу победу теперь верим не только мы», - Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 3-х суток обороны в войне с Россией.
07:35 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким распорядился создать «Муніципальну варту» — николаевцы будут помогать бороться с мародерами.
Также он рассказал, что в городе врага нет. Но военные готовятся к следующему нападению.
07:30 Город Новая Каховка в Херсонской области перешел под полный контроль российских войск, сообщает Суспільне со ссылкой на мэра Владимира Коваленко.
Российские военные захватили городской исполком, сняли все украинские флаги со зданий.
06:20 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал какая информация полезна, а какая отвлекает.
Он утверждает, что военные эксперты считают установку меток инструментом психологического давления, которая в реальности никак не помогает врагу в военно-техническом плане.
— Пускай ставят крестики где хотят. Не отвлекайтесь на это, - заявил Виталий Ким.
06:00 Мэр Николаева записал видеообращение:
«Я сейчас нахожусь на Соборной площади, позади меня горсовет, возле нас видны украинские флаги. Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, которые работают, но все под контролем.
Танки и бронетехника, которая находится на территории города — украинская. Будьте внимательны и берегите себя.
Этой ночью может случиться что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все ещё небезопасно, но украинская армия нас оберегает!» - сказал Александр Сенкевич.