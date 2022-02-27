В воскресенье, 27 февраля, пошли четвертые сутки полномасштабной войны, начавшейся в результате вторжения российских войск на территорию Украины. Российские подразделения, артиллерия, установки РСЗУ прошли мост через реку Днепр в районе села Антоновка (Херсонская область), выдвинулись в сторону Николаева и предприняли атаку на город. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.

Украинские воины в других регионах и в столице страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.

Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке. Репортаж третьего дня войны 26 февраля.

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В Николаевской области создадут Муниципальную стражу, которая будет бороться с мародёрами. Об этом рассказал Виталий Ким в видеообращении к жителям области.

— Я сейчас распоряжением делаю «Муніципальну варту» областную. У нас уже желающих под 100 человек, которые будут бороться с мародерами, патрулировать и так далее. Контактные лица будут, мы сейчас порядок наведем, чтобы ночью не шастали какие-то негодяи. А днем у нас прекрасно отрабатывает тероброна и полиция, — добавил он.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала итоги военных действий за прошедшие сутки.

В течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях. Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом. Военно-морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям. По всей стране продолжается выполнение плановых мер мобилизационного развертывания, в том числе формирование терробороны и корпуса резерва.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

личного состава больше 3000 человек и больше 200 — пленными (информация уточняется);

самолетов 16 единиц;

вертолетов 18 единиц;

танков — 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК — 1;

автомобильной техники более 20 единиц.

«В нашу победу теперь верим не только мы», - Министр обороны Алексей Резников подвел итоги 3-х суток обороны в войне с Россией.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким распорядился создать «Муніципальну варту» — николаевцы будут помогать бороться с мародерами.

Также он рассказал, что в городе врага нет. Но военные готовятся к следующему нападению.

Город Новая Каховка в Херсонской области перешел под полный контроль российских войск, сообщает Суспільне со ссылкой на мэра Владимира Коваленко.

Российские военные захватили городской исполком, сняли все украинские флаги со зданий.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал какая информация полезна, а какая отвлекает.

Он утверждает, что военные эксперты считают установку меток инструментом психологического давления, которая в реальности никак не помогает врагу в военно-техническом плане.

— Пускай ставят крестики где хотят. Не отвлекайтесь на это, - заявил Виталий Ким.

Мэр Николаева записал видеообращение:

«Я сейчас нахожусь на Соборной площади, позади меня горсовет, возле нас видны украинские флаги. Сегодня в городе есть несколько российских ДРГ, которые работают, но все под контролем. Танки и бронетехника, которая находится на территории города — украинская. Будьте внимательны и берегите себя. Этой ночью может случиться что угодно: ракетный удар или что-то другое. Поэтому, прошу вас не успокаиваться и знать, что в городе все ещё небезопасно, но украинская армия нас оберегает!» - сказал Александр Сенкевич.



