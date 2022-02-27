Неподалеку от Каховки военные РФ поубивали гражданских, которые ехали из Херсона.
Об этом НикВести рассказали родственники погибших.
Около 13:30 женщина и мужчина ехали в сторону Каховки по Херсонской трассе, навстречу им двигалась колонна военной техники. По легковушке открыли стрельбу, вследствие чего она заглохла.
Вышедшего из машины мужчину расстреляли на месте, женщина спаслась, убежав в поле. У пары осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Неподалеку от Каховки военные РФ поубивали гражданских, которые ехали из Херсона.
Об этом НикВести рассказали родственники погибших.
Около 13:30 женщина и мужчина ехали в сторону Каховки по Херсонской трассе, навстречу им двигалась колонна военной техники. По легковушке открыли стрельбу, вследствие чего она заглохла.
Вышедшего из машины мужчину расстреляли на месте, женщина спаслась, убежав в поле. У пары осталось трое детей, двое из которых несовершеннолетние.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.