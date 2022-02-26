Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина.

Об этом сказал в эфире телеканала «Рада» в субботу утром, пишет Украинская правда.

— После того, что происходит... я не думаю, что у Украины есть какие-то слабые позиции. Даже если переговорный процесс будет, а любая война завершается переговорным процессом, я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять некоторые условия того, что будет проходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области. После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события, — отметил он.

Михаил Подоляк спрогнозировал, что Россия в ближайшее время попытается нанести максимальное поражение гражданской инфраструктуре «хотя бы некоторых наших городов».

— Понятно, что мы им помешаем, и они этого не сделают, но они будут хотеть нанести максимальное поражение именно мирным гражданам. Это будет классическая истерика людей, планировавших блицкриг, а его не получивших, — сказал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.