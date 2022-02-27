В районе села Зеленовка возле Херсона российские военные расстреляли гражданского журналиста.

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

— В районе села Зеленовка города Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича — гражданского журналиста информационного еженедельника Вокруг тебя, члена Благотворительного фонда Дом надежды, — написала генпрокурор.

Также Ирина Венедиктова сообщила, что на трассе в Херсонской области был обстрелян автомобиль скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель скорой помощи и раненый военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.

Генпрокурор Украины подчеркнула, что все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, не уйдут от ответственности.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.