В районе села Зеленовка возле Херсона российские военные расстреляли гражданского журналиста.
Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
— В районе села Зеленовка города Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича — гражданского журналиста информационного еженедельника Вокруг тебя, члена Благотворительного фонда Дом надежды, — написала генпрокурор.
Также Ирина Венедиктова сообщила, что на трассе в Херсонской области был обстрелян автомобиль скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель скорой помощи и раненый военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.
Генпрокурор Украины подчеркнула, что все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, не уйдут от ответственности.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
В районе села Зеленовка возле Херсона российские военные расстреляли гражданского журналиста.
Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
— В районе села Зеленовка города Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича — гражданского журналиста информационного еженедельника Вокруг тебя, члена Благотворительного фонда Дом надежды, — написала генпрокурор.
Также Ирина Венедиктова сообщила, что на трассе в Херсонской области был обстрелян автомобиль скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель скорой помощи и раненый военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.
Генпрокурор Украины подчеркнула, что все, кто совершает тяжкие преступления против мирных жителей, не уйдут от ответственности.
Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.