Пиротехническое подразделение Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области оказывает помощь в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

С места боевого столкновения по Центральному проспекту 259 г. Николаева возле торгового центра «Деликатес» изъято 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте.

— Спасатели Николаевщины обращаются ко всем жителям. По возможности оставайтесь в укрытиях, а в случае выхода на улицу будьте бдительны, смотрите вокруг себя, чтобы вражеские «подарки» не повлекли за собой взрыв и травмирование, - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните на спецлинию 101 или 102, указывая координаты и места обнаружения – это очень поможет нашим пиротехникам. Категорически запрещается их самостоятельно перемещать. Не трогайте и не подходите к ним. Не подвергайте себя опасности.

Напомним, Николаев вчера готовился к круговой обороне, вследствие прорыва российской техники со стороны Херсонской области. По итогам ночи можно констатировать, что очередная попытка прорыва оказалась неудачной: и Херсон, и Николаев остаются под контролем Вооруженных сил Украины, их мэры и губернаторы находятся на местах, раз в несколько часов выходят в эфир и помогают населению убедиться, что они не одни против российской угрозы.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.