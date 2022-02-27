В Минобороны РФ наконец-то признали, что в ходе войны России против Украины погибли российские военные, однако количество погибших не назвали.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет «Новое время».

— К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи, — заявил он.

В ведомстве также признали, что часть россиян попала в плен, но утверждают, что таких «немного».

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, за первые три дня войны погибло примерно 4300 российских военных. Также украинские военные уничтожили 27 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин, 49 пушек, один ЗРК БУК, четыре РСЗО БМ-21 Град, 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, два БпЛА и два корабля/катера.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что по состоянию на утро 27 февраля погибло более 210 граждан Украины, более 1100 получили ранения.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.