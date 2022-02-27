Украинские защитники на протяжении суток, 26 февраля, наращивали силы для обороны Киева, перехватили авиацию врага над столицей и сорвали высадку морского десанта в Черноморской зоне.

Потери врага еще больше выросли, сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери оккупационных сил на конец третьих суток вооруженной агрессии составили:

личного состава больше 3000 человек и больше 200 — пленными (информация уточняется);

самолетов 16 единиц;

вертолетов 18 единиц;

танков — 102;

ББМ разных типов свыше 540 единиц;

ЗРК БУК — 1;

автомобильной техники более 20 единиц.

По имеющейся информации, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих ВС РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдачи в плен.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировку, выполняющую задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Авиация воздушных сил в течение суток перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Кроме того группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции объединенных сил. Защитники перешли к маневренным действиям.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.