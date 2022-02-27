Депутат Одесского горсовета Алексей Нагаткин объявил о плате готовым обезвредить российские разведывательно-диверсионные группы или сообщить предполагаемое место их нахождение.

Местное издание «Думская» подтверждает, что ряд наград уже отдан в руки.

Минимальная награда в 100 долларов полагается за видео, фиксирующее внешность диверсанта и его деятельность. Максимальная — почти в полторы тысячи долларов за «помятого, но живого» члена ДРГ.

— Аукцион невиданной щедрости для Одессы <...> Высылать видео на этот аккаунт в ЛС. Порядочность и оперативность гарантируем. Анонимность тоже. Работаем. Результат. Конвейер. Отсутствие паники или эмоций, — говорится в посте политика.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.