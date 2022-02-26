Суббота, 26 февраля, — третий день войны в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.

Третий день украинские воины и жители страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.

Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке.

10:30

Из-за ночных обстрелов Николаева вражескими войсками часть автобусов «Николаевпастранса» была выведена из строя, сообщила корреспондентам «Суспільного» представитель предприятия Екатерина Стоколяс.

Это два автобуса на маршруте №91, два автобуса на маршруте №51 и один — на №81.

Уцелевшие автобусы задействуют для перевозки военных.

10:20

Подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города.

Потребности:

Форма (камуфляж, пиксель) — 3

Броник + плиты — 5

Разгрузка для броника (желательно система РПС) — 5

Каска — 5

Наколенники — 5 пар

Налокотники — 5 пар

Берцы или ботинки тактические — 2

Перчатки тактические — 5 пар

Термобельё (или тёплые вещи) — 4

Ремни армейские — 2

Рации с подстанциями — 5

Аптечка — много

Турникеты — много

Жгуты — много

Бинты обычный + гельмостатические — много

Скотч широкий или Армированный — 5

Маркеры перманентные чёрные — 10

Перчатки одноразовые — много

Ножницы тактические (либо качественные прочные) — 5

Спальники — 5

Карематы — 5

Рюкзаки армейские — 5

Сигареты — много

Носки — много

Адрес: ул. Курортная 2А (школа № 6), номер — 063 320 3042.

10:00

Учредители российских благотворительных фондов выступили с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят его начать переговоры с Киевом.

Текст письма и фамилии подписавшихся опубликовала 26 февраля учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорится в нем.

Среди других подписантов президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и многие другие.

09:50

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким доложил об обстановке и планах на сегодня:

Будут заниматься планированием пунктов по теробороне на местах (вероятно, готовить коктейли для оккупантов), призвал присоединяться волонтеров

Сегодня пока спокойная ситуация

Поблагодарил жителей области за то, что не фиксируют передвижение нашей техники

09:30

Николаевский хлебозавод работает в штатном режиме, хотя ночью были сбои в связи с обстрелами, рассказал начальник транспортного участка предприятия.

Сейчас водители грузят хлеб и выезжают по маршрутам:

Первомайское направление (Первомайск, Южноукраинск, Вознесенск)

Николаев и села под Николаевом

09:20

Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом развевается украинский флаг. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

— Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!, — отметил он.

09:00

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина.

— После того, что происходит... я не думаю, что у Украины есть какие-то слабые позиции. Даже если переговорный процесс будет, а любая война завершается переговорным процессом, я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять некоторые условия того, что будет проходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области. После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события, — отметил он.

08:30

Киев под атакой врага. Утром 2 в многоэтажный жилой дом по проспекту Лоановского, 6А попал российский снаряд. Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация. От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 единицы техники.

08:20

В МВД отчитались о потерях противника по состоянию на 6:00 утра 26 февраля:

Самолеты −14

Вертолеты — 8

Танки — 102

Боевые бронированные машины — 536

Пушек — 15

ЗРК БУК — 1

Автомобильная техника — 17

Личный состав — 3000

08:00

Обстановка в Николаеве по состоянию на утро спокойная. Обстрелы и авиаудары прекратились.

Главврач Николаевской больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов сообщил, что учреждению нужна помощь: одежда (нижнее бельё, носки, верхняя одежда, тёплая), сухпайки (печенье, чай, кофе), тёплая еда.