Суббота, 26 февраля, — третий день войны в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Третий день украинские воины и жители страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке.
10:30
Из-за ночных обстрелов Николаева вражескими войсками часть автобусов «Николаевпастранса» была выведена из строя, сообщила корреспондентам «Суспільного» представитель предприятия Екатерина Стоколяс.
Это два автобуса на маршруте №91, два автобуса на маршруте №51 и один — на №81.
Уцелевшие автобусы задействуют для перевозки военных.
10:20
Подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города.
Потребности:
Адрес: ул. Курортная 2А (школа № 6), номер — 063 320 3042.
10:00
Учредители российских благотворительных фондов выступили с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят его начать переговоры с Киевом.
Текст письма и фамилии подписавшихся опубликовала 26 февраля учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорится в нем.
Среди других подписантов президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и многие другие.
09:50
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким доложил об обстановке и планах на сегодня:
09:30
Николаевский хлебозавод работает в штатном режиме, хотя ночью были сбои в связи с обстрелами, рассказал начальник транспортного участка предприятия.
Сейчас водители грузят хлеб и выезжают по маршрутам:
09:20
Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом развевается украинский флаг. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.
— Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!, — отметил он.
09:00
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина.
— После того, что происходит... я не думаю, что у Украины есть какие-то слабые позиции. Даже если переговорный процесс будет, а любая война завершается переговорным процессом, я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять некоторые условия того, что будет проходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области. После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события, — отметил он.
08:30
Киев под атакой врага. Утром 2 в многоэтажный жилой дом по проспекту Лоановского, 6А попал российский снаряд. Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация. От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 единицы техники.
08:20
В МВД отчитались о потерях противника по состоянию на 6:00 утра 26 февраля:
08:00
Обстановка в Николаеве по состоянию на утро спокойная. Обстрелы и авиаудары прекратились.
Главврач Николаевской больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов сообщил, что учреждению нужна помощь: одежда (нижнее бельё, носки, верхняя одежда, тёплая), сухпайки (печенье, чай, кофе), тёплая еда.
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Коронавирус: история болезни и выздоровленияАнатолий Дюмин
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Головне – розуміти намСтанислав Мартиросов
Суббота, 26 февраля, — третий день войны в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции в Донбассе. В течение всего дня вражеские силы атаковали военную инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Позже российская армия начала обстреливать гражданскую инфраструктуры и жилые массивы.
Третий день украинские воины и жители страны удерживают оборону. Битвы точатся практически по всем направлениям.
Обо всем, что произошло в первый день войны, 24 февраля, можно прочитать в трансляции. Текстовая трансляция событий 25 февраля доступна по ссылке.
10:30
Из-за ночных обстрелов Николаева вражескими войсками часть автобусов «Николаевпастранса» была выведена из строя, сообщила корреспондентам «Суспільного» представитель предприятия Екатерина Стоколяс.
Это два автобуса на маршруте №91, два автобуса на маршруте №51 и один — на №81.
Уцелевшие автобусы задействуют для перевозки военных.
10:20
Подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города.
Потребности:
Адрес: ул. Курортная 2А (школа № 6), номер — 063 320 3042.
10:00
Учредители российских благотворительных фондов выступили с коллективным письмом к президенту России Владимиру Путину. Они просят его начать переговоры с Киевом.
Текст письма и фамилии подписавшихся опубликовала 26 февраля учредитель Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорится в нем.
Среди других подписантов президент фонда «Выход» Авдотья Смирнова, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и многие другие.
09:50
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким доложил об обстановке и планах на сегодня:
09:30
Николаевский хлебозавод работает в штатном режиме, хотя ночью были сбои в связи с обстрелами, рассказал начальник транспортного участка предприятия.
Сейчас водители грузят хлеб и выезжают по маршрутам:
09:20
Украинские защитники продолжают удерживать контроль над Херсоном, над городом развевается украинский флаг. Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.
— Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. Будем жить!, — отметил он.
09:00
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина.
— После того, что происходит... я не думаю, что у Украины есть какие-то слабые позиции. Даже если переговорный процесс будет, а любая война завершается переговорным процессом, я думаю, что позиции в этом переговорном процессе будут совсем другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять некоторые условия того, что будет проходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской области. После событий последних дней, особенно сегодняшней ночи, понятно, кто есть кто, у кого какие силы и как будут дальше развиваться события, — отметил он.
08:30
Киев под атакой врага. Утром 2 в многоэтажный жилой дом по проспекту Лоановского, 6А попал российский снаряд. Предварительно жертв и пострадавших нет. Производится эвакуация. От ГСЧС привлечены 12 человек и 3 единицы техники.
08:20
В МВД отчитались о потерях противника по состоянию на 6:00 утра 26 февраля:
08:00
Обстановка в Николаеве по состоянию на утро спокойная. Обстрелы и авиаудары прекратились.
Главврач Николаевской больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов сообщил, что учреждению нужна помощь: одежда (нижнее бельё, носки, верхняя одежда, тёплая), сухпайки (печенье, чай, кофе), тёплая еда.