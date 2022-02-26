В одной из Viber-групп, отслеживающих военную обстановку в Николаеве, распространили ложные голосовые сообщения якобы от главы облгосадминистрации Виталия Кима.

Аудиозаписи находятся в распоряжении редакции НикВести.

В обращениях Виталия Кима говорилось о «тяжелых» и «не наших» танках, которые якобы пришли в центр Николаева после боя возле ТРЦ «Южный Буг».

При этом в конце первого голосового сообщения слышна фраза «дальше все по тексту». Вероятно, диктор, если им является живой человек, начитывал на диктофон заранее заготовленный текст.

— Пара-тройка человек по проспекту побежали дальше к центру и какая-то часть мимо церкви, мимо «Ситика», пошли в сторону 61-го (Николаевский судостроительный завод, ранее Судостроительный завод имени 61 коммунара — прим.), соответственно, к ОГА, — сказано во втором фэйковом обращении губернатора.

После проверки файлов оказалось, что их создали еще в 16:58-17:00. В то время ни о какой попытке вторжения в Николаев речи не шло.

— Очевидно, это составляющая информационной спецоперации по подавлению боевого духа в Николаеве. Похоже, синтетически записали звук голосом губернатора. Но у них ничего не получилось, всех быстро разоблачили, — написал журналист Олег Деренюга на своем канале в Telegram.

Позже Виталий Ким заверил, что не записывал и нигде не распространял подобные заявления. «(голос, — прим.) похож, но не мой», — прокомментировал Виталий Ким.

— Похоже, он был заранее записан, если это не живой человек. Тогда был какой-то умысел это сделать, и, чувствую, ничем хорошим это не пахнет, — поделился своей версией глава ОГА.

Он попросил знающих людей разобраться, какой голос используется в аудиосообщениях — синтетический или реальный.

Также губернатор призвал присылать ему другие факты его ложных заявлений, которые найдут в сети. Известно, что первоисточник двух описанных аудиосообщений — Viber-группа «Николаев, Сегодня», она насчитывает 50 тысяч 312 участников.

Напомним, ранним утром 26 февраля Виталий Ким докладывал, что Николаев выстоял атаку РФ, а в Очакове не высадился десант.