Ранним утром, 26 февраля, ПВО отбила атаки российских войск на Николаев.

Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким.

Он также доложил, что высадка воздушного десанта врага не была замечена в Очакове.

— Разговаривал недавно с мэром Бычковым, десанта нет, мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета. На данный момент высадки в Николаевскую область нет, никто к нам не идет, — отчитался Виталий Ким.

Глава ОГА добавил, что вместе с патрульной полицией Николаева снова приступит к работе с 8:00.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт.