Ранним утром, 26 февраля, ПВО отбила атаки российских войск на Николаев.
Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким.
Он также доложил, что высадка воздушного десанта врага не была замечена в Очакове.
— Разговаривал недавно с мэром Бычковым, десанта нет, мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета. На данный момент высадки в Николаевскую область нет, никто к нам не идет, — отчитался Виталий Ким.
Глава ОГА добавил, что вместе с патрульной полицией Николаева снова приступит к работе с 8:00.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт.
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Ранним утром, 26 февраля, ПВО отбила атаки российских войск на Николаев.
Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким.
Он также доложил, что высадка воздушного десанта врага не была замечена в Очакове.
— Разговаривал недавно с мэром Бычковым, десанта нет, мост взрывали, не знаю, связано ли это со сбитием десантного самолета. На данный момент высадки в Николаевскую область нет, никто к нам не идет, — отчитался Виталий Ким.
Глава ОГА добавил, что вместе с патрульной полицией Николаева снова приступит к работе с 8:00.
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.
Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.
Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт.