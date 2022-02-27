Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от системы банковских платежей SWIFT в рамках третьего пакета санкций против России из-за ее вторжения в Украину.

Ожидания и победные заявления должностных лиц на этот счет оказались ложными, объясняет статья ЕвроПравды «Операция «изоляция».

Ожидалось, что этот элемент будет одобрен лидерами США и ключевых государств Европы, однако ночью выяснилось, что ключевой элемент этого пакета санкций был ослаблен для достижения компромисса.

В совместном решении государств Евросоюза и G7 говорится, что только «отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT».

— Это обеспечит, что эти банки будут отсоединены от международной финансовой системы и это навредит их способности действовать глобально, — говорится в согласованном заявлении лидеров.

Статья объясняет, что эта мера не является аналогом «отключения России», ожидаемого от Запада.

Речь идет о дополнительных санкциях против небольшого перечня российских банков, что может подорвать их стабильность, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.

— Например, «Газпрому» будет достаточно открыть счет в любом банке, не состоящем в «расстрельном списке» и продолжать принимать платежи на его счета, — объясняет публикация.

В истории был один случай отключения государства от SWIFT: в 2012 году из системы вычеркнули все банки Ирана, требуя от этой страны прекратить ее ядерную программу. Это обвалило экспорт нефти вдвое; он возобновился только в 2016 году, после того как Тегеран пошел на уступки по ядерной программе и с него сняли SWIFT-санкции.

С 2014 года звучат призывы вычеркнуть из SWIFT Россию, но предметный диалог по этому поводу начался только после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Список банков, которые должны быть наказаны, еще не обнародован.

Правительство Германии в отдельном сообщении объяснило, что в него войдут «все российские банки, на которые уже наложены санкции, а также при необходимости другие российские банки». Эта формулировка дает шанс на расширение списка подсанкционных банков и в будущем теоретически может охватить всю банковскую систему РФ, но этой готовности пока нет.

Впрочем, публикация подчеркивает, что другие элементы санкционного пакета будут очень болезненными для России.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.