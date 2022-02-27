Военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ЗСУ.

— Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям. Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле, — пишут в сообщении.

Указано, что «героически держит оборону» авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая обстрелы и атаки врага. Также воины Воздушных Сил дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах.

За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов. Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

— В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2», нанесший удар по колонне ЗРК «Бук-М1» корректируемой авиационной бомбой, — добавили в сводке.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.