Военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ЗСУ.
— Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям. Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле, — пишут в сообщении.
Указано, что «героически держит оборону» авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая обстрелы и атаки врага. Также воины Воздушных Сил дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах.
За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов. Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
— В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2», нанесший удар по колонне ЗРК «Бук-М1» корректируемой авиационной бомбой, — добавили в сводке.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
Военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ЗСУ.
— Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям. Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле, — пишут в сообщении.
Указано, что «героически держит оборону» авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая обстрелы и атаки врага. Также воины Воздушных Сил дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах.
За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов. Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
— В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2», нанесший удар по колонне ЗРК «Бук-М1» корректируемой авиационной бомбой, — добавили в сводке.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.