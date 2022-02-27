Президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

— Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века, — заявил Владимир Зеленский.

Иностранцам, желающим присоединиться к украинскому сопротивлению, государство предлагает пополнить ряды Сил территориальной обороны.

— Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины, — заявил президент.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденному указом президента Украины от 10 июня 2016 года №248, иностранцы могут вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.