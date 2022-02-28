Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, участвовавший в переговорах с Россией по поводу прекращения войны, рассказал об итогах встречи.

Его комментарий транслировало информагентство «Белта».

Он отметил, что был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

— Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какую-то имплементацию, стороны уезжают на консультации в столицы свои. И стороны обсудили в ближайшее время возможность проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития, — сказал в комментарии журналистам советник главы ОП Михаил Подоляк.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.