Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким разрешил николаевцам покинуть убежища и передвигаться по городу. Хотя отметил, что все еще есть угроза с воздуха.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, пишут НикВести.

— Добрый день. Мы из Украины. Смотрите, вроде как можно снять комендантский час, но периодически происходят прилёты. Давайте так: перемещаться по городу можно, с подвалом выходить можно – интенсивность спала, – сказал Виталий Ким.

Он также добавил, что основная масса русской техники прошла мимо Николаева.

— Она двигается в районе Вознесенска, выше Новой Одессы, около Еланца – часть из неё передислоцируется. Из хорошего: 59 бригада отработала защиту города на подходе со стороны Калиновки, 137 – зачистила. Враг отступил в сторону Баштанки. Тероборона зачистила Калиновку, куда заблудились два модных джипа, этих русских тигра. Они их отобрали и задержали четырёх человек и пятый – батальон специального назначения России. Сейчас их везут на допрос. Я дам видео. Тероборона вообще!! Бей и беги! Буду смотреть что они сегодня ещё насобирают, – сказал Виталий Ким.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.

По состоянию на 6:00 2 марта, на 7-е сутки российской войны в Украине, враг пытается наступать по всем направлениям, но повсюду получает отпор защитников и несет потери.