В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах и как прошли пятые сутки войны, которую Россия ведет против Украины с 24 февраля.

Оперативную сводку опубликовали на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Оккупанты с начала суток проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также были попытки высадки тактических десантов. Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

На Сиверщине ВСУ продолжает бои и держит оборону, не позволяя противнику продвигаться в Киев с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова появились отдельные вражеские ДРГ, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВСУ при поддержке авиации и артиллерии ведут оборонные бои на занятых рубежах, нанося противнику огневое поражение всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских войск, что пытается вклиниться и восстановить положения по первому рубежу обороны.

Силы обороны Киева продолжают защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.

Также в Киеве продолжаются активные меры по обнаружению и уничтожению вражеских ДРГ. Отмечается, что диверсанты переодевается в военную форму ВСУ, Нацгвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.

«Устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями», — рассказали в Генштабе.

Украинские Воздушные Силы за последние сутки уничтожили 5 российских самолетов.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.