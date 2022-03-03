Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Вооруженные Силы Украины вчера, 2 марта, уничтожили российский вражеский десант в районе поселка Баловное в Новоодесском районе Николаевской области.
Официальную информацию об этом распространило Министерство обороны Украины и своей сводке.
«Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны.
По информации НикВести, по вертолетам был открыт огонь, поэтому одна часть десантников была вынуждена десантироваться в воды Южного Буга. Десант был ликвидирован, выжившие были взяты в плен.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.
1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.
Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Вооруженные Силы Украины вчера, 2 марта, уничтожили российский вражеский десант в районе поселка Баловное в Новоодесском районе Николаевской области.
Официальную информацию об этом распространило Министерство обороны Украины и своей сводке.
«Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения Вооруженных Сил Российской Федерации в районе населенного пункта Баловное захватчик высадил малочисленный десант, который был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны.
По информации НикВести, по вертолетам был открыт огонь, поэтому одна часть десантников была вынуждена десантироваться в воды Южного Буга. Десант был ликвидирован, выжившие были взяты в плен.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.
1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.
Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».