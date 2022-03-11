Российская Федерация пытается реализовать план уничтожения Украины по частям путем полного захвата Донбасса и Причерноморского региона, включая Николаевскую область.

Об этом пишет журналист, главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждение народа и власти к капитуляции провалился Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и терробороны в Украине, армия и народ героически остановили план ВС РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров, пишет журналист.

Россияне пытаются снизить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории.

«Они стремятся выбить украинские системы тяжелого вооружения, в первую очередь танки и артиллерию. Опасность остается, пока не удастся отбросить врага далеко от Броваров и Макарова. Главная задача российского командования — продавить оборону вокруг столицы, чтобы перерезать коммуникации и связать боем силы обороны столицы, чтобы не дать перебросить резервы на другие направления»,- пишет Юрий Бутусов.

Он отмечает, что сейчас на юге и востоке идут ожесточенные бои, украинская армия отражает атаки и сдерживает продвижение российских войск на Донбассе, Запорожье и Николаевщине.

Юрий Бутусов рассказывает, что главный замысел Владимира Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины.

Захватить полностью Донецкую и Луганскую области. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье. Перегруппироваться и атаковать центральные районы Украины.

«Для реализации замысла российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются «агитаторы» из «ЛДНР», - рассказывает журналист.

Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку в Херсонскую область из Крыма.

«Продвижение российских войск сдерживает только нанесение потерь. Российские механизированные колонны пробуют найти пути, где нет сопротивления, продвигаться вглубь. Российская армия уж очень истощена войной. Потери велики. Поэтому Путин требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине. За неимением пехоты россияне стремятся бросить в бой кого угодно. Враг близок к остановке. Но чтобы его разбить и отбросить по всем направлениям, нужно тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражение живой силе. Нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация», - написал Юрий Бутусов.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

Вечером 9 марта россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

В Николаев пришло подкрепление Вооруженных сил Украины, которое было реализовано в ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Военный губернатор описал это так: «Надавали им щей хорошенько днем и ночью. В Николаевской области и чуть в Херсонской. Все горит, все полыхает, солдаты бегут».

Вечером 11 марта россияне беспорядочно обстреляли Николаев, никуда не целясь. По предварительной информации вследствие ракетных обстрелов огнем охвачены: кафе, частый автомобиль, несколько многоэтажек, котельная, стоянка, есть случаи попадания осколков от кассетных снарядов в квартиры, а также ранения среди мирных жителей. Информации о жертвах нет.