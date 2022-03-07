Двенадцатый день российского вторжения в Украину для Николаева начался обстрелом. В 5 утра николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов.

Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприяти «Зоря» - «Машпроект».

Отметим, что накануне в России анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Сообщалось, что атаки будут осуществлять с применением «высокоточного оружия» в рамках «выполнения задачи по демилитаризации Украины».

В РФ отметили, что на таких предприятиях украинская сторона «пытается восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий».

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Армия РФ получила прямое указание расстреливать гражданских в Украине, об этом пленный российский оккупант, которого подстрелили сослуживцы, рассказал во время допроса СБУ. Такой же карт-бланш на расстрел дан в отношении российских военных, которые откажутся убивать женщин и детей.

В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали. Но когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине.

Их коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки.

Взрывы, которые были слышны в Одессе несколько дней — не попытка потопить украинские судна, как сообщалось ранее.

— Оказывается, железные воины ВМСУ (а сидеть в кораблике с легким вооружением против таких монстров, как «Макаров» и «Быков» — это надо быть поистине железным человеком) не спасались, а заманивали россиян к подготовленной, оборудованной и великолепно замаскированной огневой позиции N-ской артиллерийской бригады. Которая в нужный момент сделала свое дело, – сообщает Думская.

В Николаеве владелец демилитаризованной БРДМ (бронированной разведывательно-дозорной машины) передал автомобиль на нужды Николаевской областной варты. До этого автомобиль выполнял транспортные услуги по заказу.

— Благодарим гражданина за крепкую патриотическую позицию — автомобиль теперь будет выполнять задачи, продиктованные требованиями военного времени, – отметили в Варте.

Еще одно страшное видео из Балабановки показала местная жительница.

«Просто больше нет моего дома, нет моей машины», - сказала девушка из Николаева в Instagram.

Николаевец Сергей Мицик опубликовал последствия обстрела частного сектора микрорайона Балабановка в Николаеве ракетами российско-фашистской армии. Жители Балабановки также сообщают о том, что аккупанты сбросили на них авицационную бомбу.

В Николаеве погиб гражданский — снаряд оккупантов попал в его дом в микрорайоне Терновка. Спасатели потушили пожар на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГСЧС.

Также возникло еще несколько пожаров в жилом секторе вследствие обстрелов российских войск.

В Николаеве продолжается разминирование снарядов, попавших в дома, дворы и улицы в жилых секторах, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Там отметили, что остатки реактивных систем залпового огня, которыми изобилуют улицы Николаева после вражеских обстрелов, имеют две части. Одна из них — кассетные заряды, другая – корпус, так называемый «хвост». Чаще всего в корпусах после выстрелов уже выгорело топливо, но следует понимать, что только специалисты могут это определить.

«Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности взрывоопасных предметов специалистам. Главное, не паникуйте!», - говорится в сообщении.

В Беларуси идет третий раунд переговоров Украины и РФ. В сети опубликовали первое фото.

Пилот российского вертолета МИ-8, сбитого под Николаевом, обратился к гражданам РФ и сослуживцам: «Прошу вас прекратить военные действия, вернуться домой. Гибнет мирное население, дети, женщины. Они ни в чем не виноваты. Я еще раз прошу вас одуматься и вернуться домой. Прекратите это».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в результате танкового боя враг был выбит из Николевского аэропорта и отошел в сторону Баловного.

— В аэропорту завязался танковый бой, они отступают и разбегаются. Там остался 1 из 3 танков, насколько я понял. Они находятся в районе Баловного, к лесу. Понимают, что зажаты и пошли прятаться по домам. Порядка 20 человек. Сообщайте на 102, если увидите. Если увидите, говорите, пусть сдаются мирно. Их командование их бросило, разбирайте что хотите. Нам они не нужны, главное, чтоб не было жертв, мы всех тихонечко заберем, – сообщил он.

Поэтому скажите, чтоб сдавались, главное, чтоб не было жертв, пускай сдают танк , оружие, вызывайте 102, всех тихонечко заберем, чтоб не было конфликтов.

Сегодня завезли гуманитарную помощь в села Раково и Новогригорьевка (Николаевская область), сообщил депутат облсовета Владислав Невеселый.

— Просим относитесь с пониманием если чего-то кому-то не доехало, мы стараемся как можем, – добавил он.

Президент Литвы призвал оказать военную помощь Украине. Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно помогать всеми возможными способами, включая военные: «Если хотим избежать Третьей мировой войны, мы должны сделать это сейчас».

Бои за аэропорт возобновлены. Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что недалеко от памятника в районе аэропорта стоит боевая машина десанта и ведет огонь по гражданским авто, едущим вдоль киевской трассы.

— НЕ ЕХАТЬ. Танки снова прут на аэропорт, - написал Витвлий Ким.

В понедельник, 7 марта, спасатели 5 государственной пожарно-спасательной части достали женщину из-под завалов частного дома в Корабельном районе.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Пострадавшую доставили в больницу. В Госслужбе отметили, что сейчас работы продолжаются по другим адресам.

Журналист Христо Грозев, ссылаясь на двух источников, близких к российско-украинским переговорам, сообщает содержание требований России:

1) Назначить Юрия Бойко премьер-министром

2) Признать ЛДНР и Крым

3) Отказатся от НАТО

По его сведениям, Владимир Зеленский отказал.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким оптимистично оценивает ситуацию в Николаеве. По его словам, ситуация под контролем, хоть и не без проблем, которые неизбежны вследствие войны, сказал он во всеукраинском марафоне.

— Дороги открыты, мосты мы контролируем. Мы сожжем их только при критической ситуации. Я считаю, Николаев сейчас - безопасное место. Генерал подсказывает, что будем скоро брать Херсон, - заявил Виталий Ким.

Николаев отразил атаку российских войск с разных сторон.

В боях на николаевском направлении погиб львовский журналист Виктор Дударь. Львовянин пошел в военкомат в день нападения России, 24 февраля.

В Украину начали прибывать первые британские добровольцы, готовые воевать за Украину против российской армии.

Жители Николаева поддержали акцию «НАТО, закрой небо над Украиной» – они вышли на улицы города, чтобы призвать Альянс принять соответствующее решение.

В Министерстве обороны Украины сообщают, что по состоянию на 12:00 противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Полесском направлении российский оккупант сосредоточивает основные усилия на окружении Киева. На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население.

Продолжается подготовка к наступлению на Вышгород. Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях: на населенные пункты: Гостомель, Ирпень, Стоянка.

На Северском направлении противник основные усилия сосредоточил на направлениях: Бровары, Семеновка, Мена, Бобровица, Борисполь.

Российский захватчик пытается обеспечить тактическое превосходство в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении противник пытается продолжить наступление в направлении Днепра.

Основные усилия сосредоточены на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновка, а также захватить населенный пункт Зачатовка, однако, понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.

Оккупанты нанесли удар по морскому порту Ольвия в Николаеве, сообщили в Мининфраструктуры. Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании «QTerminals Olvia».

Украинские военные сбили российский вертолет под селом Раково, Вознесенская ОТГ.

В микрорайоне Намыв сотрудники водоканала ремонтируют сети. Также сообщается, что какой-то подрядчик повредил электрокабель.

Он, в том числе, питает насосы, откачивающие стоки. В водоканале отметили, что если кабель не отремонтировать, это может привести к затоплению подвалов, где укрываются жители Намыва.

12:16 Творческая интеллигенция покидает Россию. Поэтесса Вера Полозкова сообщила об этом в своём Instagram.

— За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института, — написала она.

12:02 На производстве компании Андре Тан вместо платьев начал шить бронежилеты и флиски.

11:59 Оккупанты ночью обстреляли село Козырка Радсадовской ОТГ Николаевской области. Повреждены школа, дом культуры, жилые дома и электросети, сообщили в Радсадовском сельсовете.

Также в селе остались неразорвавшиеся снаряды реактивных зенитных систем.

11:57 На Николаевщине поклоннику «русского мира» сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителю одного из сел Березнеговатской объединенной территориальной общины по факту распространения материалов с призывами к войне (ст. 436 УК Украины).

Установлено, что мужчина через соцсети распространял пропаганду страны-агрессора и одобрял агрессию РФ против Украины.

11:56 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию. Парень перешел границу с одним полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке. Приехал один, ведь его родители были вынуждены остаться в Украине.

Парня на границе встретили словацкие волонтеры. Благодаря контакту, который родители написали прямо на его руке, он смог связаться с родными, которые впоследствии его забрали.

11:55 Виталий Ким сообщил, что в районе аэропорта Николаеву удается отбить атаку российских войск.

— Ребята бегут, пятки сверкают, - прокомментировал Виталий Ким.

11:54 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утренний обстрел жилых домов Николаева ракетами «Смерч» – это террор.

— Ночью оккупанты ударили по Николаеву, прямо по жилым районам, с реактивной артиллерии. Били по Харькову, спальным районам города. Били и по другим городам нашего государства, ни малейшего военного смысла – просто террор. Держат в заложниках жителей Ирпеня, Бучи, Гостомеля и многих других городов, поселков, которые оккупанту удалось захватить временно, пока не получат наказание. А они получат. Наши ВСУ знают как это делать, враг деморализован и устал. Они пришли искать на нашу землю то, чего никогда не было – трусость, – сказал президент Владимир Зеленский.

11:34 В селе Вязовка на Житомирщине оккупанты уничтожила церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была построена в 1862 году.

11:21 Российский генерал Олег Маковецкий, который отдавал приказы бомбить Харьков, Бакалею и Изюм, родился в городе Чугуев Харьковской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

11:09 Прокуратура начала расследование по фактам обстрелов жилых домов в Николаеве. Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Начато расследование в уголовном производстве по массированному обстрелу вооруженными силами РФ жилых домов и зданий инфраструктуры города Николаева (ч. 1 ст.438 УК Украины).

11:06 Школа в Чернигове. Ночью ее обстреливали рашисты. Сейчас спасатели разбирают завалы и ищут под ними людей.

11:04 Делегация РФ вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной, сообщают российские и беларуские СМИ.

10:51 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что силы ВСУ, находящиеся в Николаеве переходят в наступление, чтоб отбить российско-фашистский десант в николаевском аэропорту

10:50 СБУ задержала в Николаеве двоих человек, которые собирались и передавали оккупантам информацию о позициях военных, полиции и теробороны

10:49 Работники «Николаевводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы по проспекту МИра 62А (угол с улицей Космонавтов 58А), сообщили на предприятии. Причина – утечка из-под земли. Ориентировочно до 17:00 без воды будут жители:

улицы Космонавтов 55, 57, 57А, 59, 59А;

проспекта Мира 62, 62А;

улицы Китобоев 2.

10:44 Оккупанты убили голову Гостомеля Юрия Прилипко – они застрелили его за то, что он помогал местным с лекарствами и едой.

Варвары убили также волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю, говорят в Гостомельском поселковом совете. Причиной расправы в поселковом совете называют отказ Прилипко сотрудничать с оккупантом: он, несмотря ни на что, поддерживал гостомельцев продуктами и лекарствами. Вечная память.





10:29 В результате обстрелов Николаева без воды и электричества остались жители двух микрорайонов: Матвеевка и Северный.

Как сообщили в «Николаевводоканале», системы водоснабжения/водоотвода не повреждены, в настоящее время зафиксировано повреждение электрических кабелей. Как только специалисты АО «Николаевоблэнерго» возобновят электроснабжение, то сразу в домах будет и вода.

10:28 Экс-замглавы Нацполиции Аброськин сообщил, что россияне железной дорогой доставляют технику из оккупированного Крыма.

10:04 В Запорожской области кадыровцы открыли огонь по машине «Укрпочты». Погибли двое сотрудников компании. Забрать тела погибших пока не удалось. Как сообщили в ОВА, разбитая машина с телами погибших сотрудников «Укрпочты» осталась стоять в поле.

10:03 Жителей Вознесенска эвакуируют в Польшу. Сегодня из города выехали первые автобусы с эвакуированными людьми. Ориентировочное количество – 180 человек.

В целом подали заявку на эвакуацию около 1000 жителей из Вознесенска и близлежащих населенных пунктов.

09:43 В Харькове в ночь на 7 марта задержали пилота российского истребителя — он лично обстреливал города Изюм и Балаклея Харьковской области, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

— По должности вражеский пилот — заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей, - отметил он.

09:39 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал гражданское население ждать и не выходить из укрытий.

— Наваливают хорошо, мы им тоже наваливаем. Все хорошо, не переживайте, город обороняется, сейчас враг убьется об стену, все видим, все работает, нет времени рассказывать, гражданское население сидит в подвалах, военные работают четко, красиво, – сказал он.

09:21 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей города не выходить на улицу, рассматривая последствия бомбёжки, поскольку ожидаются ещё ракетные удары в ближайшее время.

09:01 Российская ракета «УРАГАН» сегодня упала в том числе на такой военный объект, как Николаевский зоопарк, сообщил директор Владимир Топчий,

Приземлилась недалеко от вольеров с тиграми и белой медведицы. Животные не пострадали. А тот, кто дает приказ бомбить мирные города и те, жители России, кто оправдывают это, пострадают обязательно.

08:53 Русская ракета застряла в капоте автомобиля для доставки продуктов «Мида» по Николаеву. Фото Дениса Косого: «А говорят, что не бомбят мирные цели».

08:13 Напоминаем, если видите снаряд, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте его, вызывайте спасателей - 101.

Только вчера они обезвредили больше 100 снарядов. И сегодня враг снова цинично и подло обстрелял жилые районы Николаева.

Видео горящего дома на улице Космонавтов.

08:00 Из-за ночных обстрелов часть Николаева останется без отопления. Остановлена работа котельных по адресам:

ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции),

ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов),

ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов),

ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница)

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов Николаева российскими оккупантами. Сообщается о 5 пожарах в жилом секторе и на госпредприятии «Зоря»-«Машпроект». В ликвидации задействованы 11 единиц техники и 32 спасателя от ГСЧС в Николаевской области.