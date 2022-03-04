Девятые сутки войны России в Украине начались с пожара на Запорожской атомной электростанции, который произошел в результате беспрерывного обстрела. Мэр Энергодара заявил, что существует угроза мировой безопасности. Спустя несколько часов туда допустили пожарных для тушения огня.

По состоянию на 6:20 утра силами подразделений ГСЧС Украины пожар был ликвидирован, информации о погибших или травмированных нет. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Состояние энергоблоков ЗАЭС:

- Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и проводится охлаждение ядерных установок

Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: проводится охлаждение ядерных установок

В Херсоне сегодня оккупанты планируют устроить театрализованный пророссийский митинг на площади Свободы для картинки в пропагандистских СМИ. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Латуга.

«Рашисты хотят создать иллюзорную картинку, с фейковым сценарием, как будто бы в Херсонской области хотят создать условно какую-то «ХНР» или еще что-то», - сообщил глава Херсонской ОВА.

Геннадий Латуга заявил, что есть информация о том, что для картинки в город уже свозят массовку. Он отметил, что это делается для дестабилизации ситуации в регионе, и призвал не вестись на провокации и держаться подальше от этого «театра абсурда».

Николаев готовится к возможной атаке, которая может произойти сегодня, 4 марта. Такую информацию вчера озвучил мэр Николаева Александр Сенкевич. Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться. Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с ТРО.

Вчера весь день вражеские войска маневрировали по области, обходили город с разных сторон. Передвигаются инженерные войска, которые наводят понтоны — возможно они хотят перейти через реку.

В Баштанском и Снигиревском районах зафиксировано большое скопление войск: до 1000 единиц разной техники – танки, БТРы, ракетные установки, техника с обеспечением.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области не позволит российским оккупантам освоиться на территории региона.

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В Баштанке тероборона захватила вражеский зенитно-ракетный комплекс Панцирь С1. Он стоит 14 миллионов долларов за штуку. В нем предусмотрены две авиапушки калибра 30 мм и 8 зенитных ракет. Из него можно за 30 секунд выпустить 2 тысячи снарядов и раскрошить бронеколонну.

В Николаеве уже начали курсировать трамваи и троллейбусы, сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Маршруты троллейбусов:

3-я Слободская — микрорайон Намыв (с берегом);

ул. Строителей — железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»

Маршруты трамваев:

№1 (по сокращенному маршруту «Яхт-клуб — 6-я Слободская»)

№3 (ЧСЗ — 10-я Военная)

№6 (Промзона — Центральный рынок)

Британская газета The Times сообщает, что за последнюю неделю на Президента Украины Владимира Зеленского было совершено как минимум три покушения. Издание утверждает, что на убийство украинского президента были отправлены две разные группировки — наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. И тому, и другому помешали антивоенные элементы в Федеральной службе безопасности России (ФСБ). The Times сообщили о трех покушениях на Зеленского за последнюю неделю.

Два из них пытались организовать наемники ЧВК «Вагнера», еще одно — чеченцы. Но все три были сорваны «антивоенными элементами в ФСБ». То есть украинские спецслужбы, по версии газеты, были предупреждены из Москвы.

Боевые потери россиян за 8 дней войны против Украины превысили 9 тысяч человек и больше тысячи единиц техники, сообщили в Минобороны Украины

По подсчетам украинских военных, общие боевые потери России с 24 февраля по 4 марта ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО – 50 ед,

средства ПВО – 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники – 404 ед,

легкие скоростные катера – 2 ед,

цистерн с ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

По состоянию на 8:00, 4 марта, объекты Южно-Украинской атомной электростанции работают в штатном режиме. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных значений и составляет 0,1 микрозиверта в час. Ситуация на территории атомной электростанции и в городе-спутнике спокойна, утверждают на предприятии.

Поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасателям удалось потушить пожар. Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Также в пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Доброе утро, Николаев! Фото Александра Сенкевича

С начала войны Украину вынужденно покинули около 875 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook

454 тысячи выехали в Польшу, 116 тысяч – в Венгрию, 67 тысяч в Словакию, 45 тысяч в Румынию и 79 тысяч в Молдову, которая не входит в ЕС.