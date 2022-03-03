Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей области не позволит российским оккупантам освоиться на территории региона.

Об этом он заявил во время своего очередного видеообращения, опубликованного в Телеграм.

— Целый день эта (российская, - прим.) техника гоняет, выносит мозг, перемещается, туда-сюда, формирует базу, плохо все в этом плане. Надо быстрее с ними что-то делать, потому что они освоятся и потом нам будет плохо. Поймите, что я прошу. Они сейчас едут, они в шоке, их всех там мешают, стреляют, кидают. Они немного боятся, они готовы сдаваться. Но есть такая поговорка: В начале нам немножко страшно, потом нам становится немножко пофиг. И когда нам становится пофиг - всем остальным становится страшно. Это про нас. Мы тоже привыкаем к бомбежке. Так вот, оккупанты - гады. Сумы, Чернигов, Житомир. Там куча фактов, они сделают базу где-то, посидят день-два, освоятся. Люди ж молодые, дурноватые. Они начинают водку, начинают грабить, насиловать. Им нельзя дать освоиться и понять, что никто их не убивает. Я вас прошу, не надо, чтобы около вашего дома на вашей земле находились оккупанты. Это очень плохо. Они сейчас освоятся и покажут, какие они на самом деле есть, - сказал Виталий Ким.

Он отметил, что сейчас «самое время останавливать колонны» и жечь вражескую технику.

— Мы бегаем за ними целый день, но ни перемещаются, маневрируют. Они разобрались, что мы их хотим разбомбить, и прячутся. Да, абсолютно все ОТГ нам помогают, никто от нас не спрячется. Но патроны, снаряды надо это надо все экономить. Я прошу не давайте им спать. Хоть фейерверками, хоть чем угодно. Но спать им нельзя давать. Пожалуйста, сообщайте, где они. Будите их, желательно выстрелами. Давайте сопротивляться, иначе потом будет поздно и они будут нам диктовать правила. Нехер шастать!, - сказал Виталий Ким.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Сегодня, 3 марта, должен пройти следующий раунд переговоров. Член украинской делегации, николаевец Давид Арахамия сообщил, что речь будет идти о гуманитарном коридоре.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».