В результате атаки России по Запорожской АЭС ночью 4 марта начался пожар в ряде зданий самой крупной атоомной электростанции Европы.

Об этом в 01:34 сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

— В результате беспрерывного обстрела врачом зданий и блоков самой крупной АЭС в Европе пылает Запорожская Атлмная станция, - сообщил он.

Мэр Энергодара заявил, что существует угроза мировой безопасности. Пожар в режиме онлайн видно с камеры наблюдения.

Руководитель департамента пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире канала Рада рассказал, что 100 единиц тяжелой техники зашли в город 3 февраля. В 9 часов они прорвались перед блок пост города и продвинулись до промышленной площадки станции.

— Прямо сейчас ведутся обстрелы со стороны военной техники на АЭС. Попадают снаряды. Можете видеть на видеокамере - она на проходной АЭС, направлена в город. я позвонил коллегам, которые работают на энергоблоках. Они говорят, что снаряды попадают прямо по блокам, рядом с небезопасным производством. У нас также находится хранилище отработанного ядерного топлива. Хорошо, что оно не попало под огонь враг, - сказал он.

Андрей Туз также добавил, что камера, откуда ведётся онлайн-трансляция, размещена на админздании рядом с первым энергоблоком. Именно на этом помещении видно дым. Горит ли что-то ещё, сотрудники АЭС выясняют.

По его словам, сейчас нет информации о нарушении радиоактивного фона, но оно может произойти, если обстрелы продолжатся.

— В первую очередь нужно прекратить огонь и начать ликвидировать те последствия, что есть. Персонал находится на рабочих местах и обеспечивает безопасность про хвостовая. Они обязательно будут соблюдать регламенты и проведут операции, чтобы перевести энергоблоки в безопасное состояние. Это атомный объект, самый крупный и самый мощный в Европе. И последствия могут быть трансграничными, которые выйдут за границу Украины и Европы, - отметил Андрей Туз.

В видеообращении, опубликованном в 02:21, он сообщил, что спасатели не могут попасть на место возгорания. Ликвидировать последствия, поскольку российские военные продолжают обстрелы впритык и уже попали в первый энергоблок.

Оперативную информация по атаке России на Запорожскую АЭС опубликовали также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По состоянию на 02:26 в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работает только 4 блока). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы.

За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

Какая ситуация сейчас?

По состоянию на утро 2 марта идут 7-е сутки российской войны в Украине – враг пытается наступать по всем направлениям, однако повсюду получает отпор защитников и несет потери. Суммарные ориентировочные потери оккупационных сил с 24 февраля по 2 марта достигают 5 840 человек и десятков единиц техники. Среди них 30 самолетов, 31 вертолета, 211 танков, 862 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, 9 средств противовоздушной обороны, 40 реактивных систем залпового огня, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, два легких скоростных катера и 355 единиц автомобильной техники.

Уже состоялся первый этап переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

Сегодня, 3 марта, должен пройти следующий раунд переговоров. Член украинской делегации, николаевец Давид Арахамия сообщил, что речь будет идти о гуманитарном коридоре.

Что в Николаеве?

В Николаеве оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома. На проспекте Центральном украинские защитники вели бой с оккупантами и не допустили их дальнейшего наступления на город. После этого российские подразделения выдвинулись из Крыма в сторону Николаева и город занял оборону.

1 марта оккупанты предприняли попытку пройти вглубь Николаевской области по направлению к городу Кропивницкий, однако украинские защитники ликвидировали огромную колонну их техники. Российские войска попытались пройти через Снигиревку, Баштанку и окрестные села, но там жители без оружия, с подручными средствами и коктейлями Молотова разбивали колонны захватчика.

2 марта в районе Баловного Николаевской области была зафиксирована высадка российского десанта. Мэр Александр Сенкевич сообщил, что военные силы РФ обходят Николаев и пытаются зажать его в кольцо, однако основная масса техники прошла мимо.

Под Николаевом бойцы теробороны отобрали у батальона спецназначения России два джипа «Тигр» и задержали самих оккупантов, а жители Баштанки отобрали у врага и сожгли зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».



