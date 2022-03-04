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Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасателям удалось потушить пожар.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.
К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра ликвидирован.
Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано.
Состояние энергоблоков ЗАЭС:
Также в пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасателям удалось потушить пожар.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.
К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра ликвидирован.
Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано.
Состояние энергоблоков ЗАЭС:
Также в пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.