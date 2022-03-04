Поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасателям удалось потушить пожар.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.

К утру спасатели остановили распространение огня, и он был локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, а к 6:20 утра ликвидирован.

Энергоблоки сохраняют целостность, системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Есть повреждения строения реакторного отделения энергоблока №1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменений радиационного состояния не зафиксировано.

Состояние энергоблоков ЗАЭС:

Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и проводится охлаждение ядерных установок

Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.

Энергоблоки № 5, 6: проводится охлаждение ядерных установок

Также в пресс-службе «Энергоатома» сообщают, что под контролем российских войск находится админкорпус и проходная. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон в норме.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.