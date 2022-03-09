9 марта начался 14-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

В Николаеве и области ночь прошла спокойно. Враг продолжает сосредотачивать свои силы вокруг Николаева и единственное безопасное направление на выезд из города – одесское. Все ожидают сегодня попытку взятия города.

Тяжелые бои идут под Киевом, где оккупанты заблокировали людей в нескольких пригородах (Буча, Ворзель, Ирпень). Помимо Николаева, обороняются также Харьков, Сумы и Мариуполь.

За две недели войны российские войска потеряли в Украине больше 12 тысяч человек, свыше 300 танков и больше 1 тысячи единиц боевой бронетехники. Президент Украины Владимир Зеленский 8 марта в интервью ABC News и своих новых обращениях заявил, что Украина готова заключать договоренности о гарантиях безопасности со всеми соседями (включая РФ) и с ведущими государствами мира. Он также призвал мир защитить небо Украины и возложил на западные страны ответственность за жертвы российских обстрелов, авианалетов и воздушных бомбардировок украинских городов. Отдельно он заявил, что готов к переговорам с Кремлем и призвал Владимира Путина к прямому диалогу.

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По состоянию на среду, 9 марта, все учреждения здравоохранения города обеспечены медикаментами и перевязочными материалами. Также в достаточном количестве инсулин и препараты для пациентов из сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Она рассказала, что в город завезли партию гуманитарного инсулина, который распределили по всем учреждениям здравоохранения. Ирина Шамрай призвала горожане не переживать и не создавать панику, так как инсулин есть в достаточном количестве и его хватит минимум на месяц. Его можно получить у своего лечащего эндокринолога или в аптеке «Медицина для Вас» по проспекту Центральному, 28.

Опубликован перехваченный разговор российского солдата после боя в Николаеве: «Потрепало жестко, 200-е, командир полка погиб».

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал аудиозапись перехвата телефонного разговора российского оккупанта. Разговор датирован 8 марта. Захватчик общается с приятелем из России и рассказывает о боях в Николаевском международном аэропорту.

— В аэропорту стою, бои за Николаев х**рят. Чуть в засаду не попал на**й […]. Ставропольцев потрепало жестко, короче. И разведбат рас**ярило. Крылатых знаешь капитана? 200-й на**й, Володькин 200-й, Иванов тоже 200-й. там полбатальона рас**ярило. И командир полка их погиб, — делится он впечатлениями.

«Новая почта» начала выдавать переводы Western Union без комиссии. Как получить международный денежный перевод в Новой почте:

сообщите оператору номер перевода, который вам назвал отправитель денег;

назовите фамилию, имя и страну отправителя;

предоставьте документы, удостоверяющие вашу личность, и получите перевод наличными в гривне.

Российская пресса запустила в публичное пространство слухи о том, что Румыния запросила у ВСУ данные о применении ЗРК С-300ПС 2 марта, когда разбился румынский истребитель МиГ-21. Прокремлевские журналисты утверждают, что в останках самолета нашлись элементы украинской ракеты. Однако независимых подтверждений этому нет, румынские военные молчат, а пропаганда РФ предлагает верить ей на слово.

Жители Николаева поделились с The New York Times переживаниями, которые они испытывали, когда осознали, что российская армия дала залп реактивной артиллерии по их домам.

Новоодесская громада ожидает «гуманитарку» от Николаевской ОГА: заявку передали, помощь направят в сёла.

Мэр Новой Одессы Александр Поляков рассказал, что городская власть направила заявку в Николаевскую облгосадминистрацию на предоставление гуманитарной помощи. После ее получения жителям Новоодесской громады будут доставлять продукты питания и товары первой необходимости.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий сообщил, что сайт зоопарка взломали и призвал горожан не покупать билеты онлайн.

— Дорогие друзья, спасибо за защиту нашим Братьям и Сыновьям стоящим сейчас на нашей защите. Спасибо тем, кто каждый день помогает зоопарку кормить животных. Эта помощь неоценима. Мы работаем, кормим, поим, убираем. Не пользуйтесь сайтом Николаевского зоопарка, он взломан. Через него теперь нельзя купить билеты онлайн. Берегите себя, – написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта записал новое видеообращении. Он сообщил:

РФ уже завела на нашу территорию почти всех, кого собирали для вторжения в Украину;

У них – только техника. У нас – к технике еще народ;

Мы выстояли и вдохновили весь мир нашей решимостью;

Нет такого уголка на земле, где бы ни знали, с каким героизмом украинский народ защищает собственную землю;

Наши военные и терробороновцы смогли пополнить арсенал нашей техники за счет многих трофеев, взявших на поле боя;

Зеленский обратился к русским солдатам: «Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти два недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся»;

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете также ответственны за катастрофу;

Вчера нам наконец-то удалось организовать гуманитарный коридор: спасли 1600 студентов и 3,5 тысячи жителей города.

На Николаевщине российские оккупанты бросили танк и убежали. Теперь он пополнит украинский арсенал.

Жители Одессы укрепляют берег для обороны побережья от угрозы российского десанта. Фотографии турецкого журналиста Бюлента Килича от 7 марта.

После съемок в Одессе этот фотограф, работающий на France-Press, поехал в Николаев. Ожидаем от него кадры и нашего грода.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что дорога на Одессу — единственный безопасный выезд из Николаева.

— Дорога из Одессы в Николаев - единственная дорога, которая нас связывает с миром. Вокруг Николаева скапливается большое количество российской техники. Оккупационные войска занимают херсонское направление и направление на Кропивницкий. Они не подходят близко к городу, потому что по ним работает артиллерия. Если мы видим, что они движутся в колоннах и подходят к городу, то артиллерия начинает работу против них. Наши парни мотивированы и готовы их встречать в городе или под городом, готовы их накормить свинцом, – сказал Александр Сенкевич.

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев не распространять сообщения о предоставлении партнерами оружия нашему государству.

Санкт-Петербургский государственный университет подготовил приказы об отчислении студентов, задержанных на несанкционированных антивоенных митингах. Большой студенческий совет вуза получил уже 13 проектов приказов об отчислении, сообщает «Коммерсант». В списке на отчисление оказалась журналистка издания Sota.Vision Вероника Самусик, которую задержали на акции протеста. Число отчисленных студентов может вырасти, поскольку антивоенные демонстрации продолжаются, отметило издание.

Один из первых российских пленных признался, что ехал не на учения, а на войну в Украину. На захват Харькова оккупантам дали три дня.

— Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть гражданские выходы и занять Харьков. Также было разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города, – сказал он.

Однако вместо «легкой прогулки» по Украине врага ждал тотальный разгром. Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Сегодня на Майдане Независимости в центре Киева устроят концерт с призывом закрыть небо над Украиной, чтобы сохранить жизни людей, на которых сбрасывает бомбы и ракеты Россия, сообщили в Офисе Президента.

— Свободное небо/Free Sky» — концерт ради жизни под открытым небом на Майдане Независимости. 9 марта в 13:10 в Киеве начнется художественная акция с призывом закрыть небо над Украиной, – говорится в сообщении.

Музыканты симфонического оркестра «Киев-Классик» под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко исполнят гимны Украины и Европы, а также ряд известных украинских музыкальных произведений.

Концерт будут транслировать вживую на Суспільном.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким дал интервью The Wall Streat Journal.

— Российское вторжение превращает местных политиков Украины в лидеров сопротивления. Губернаторы и мэры борются за то, чтобы поддерживать бодрость духа и поток информации, управляя территориальной обороной.. Ким — боец тхэквондо, в прошлом застройщик, а сейчас политик, излучающий уверенность в том, что Николаев сможет отразить нападение России. Недавно он снял видео в захваченном российском броневике. Он радуется хорошим новостям и открыто говорит о плохих, таких как продвижение России в этом районе на прошлой неделе и сбитый украинский самолет над Николаевом, – пишет издание.

Виталий Ким, в частности, сказал изданию следующее: «Мы сообщаем честно, потому что нам нечего скрывать. На нашем флаге нет крови, мы защищаем свою землю, и нам не нужно ничего придумывать».

Жителей Николаева автобусами вывозят в безопасное место, сообщил народный депутат Украины Александр Гайду. Он добавил, что из города 9 марта вывезут около 600 николаевцев.

— Первые четыре автобуса уже выехали из города Николаева. Ждем еще автобусы из города Одессы. Сегодня будет вывезено около 600 людей из города Николаева, – сообщил нардеп.

Япония начала поставки вооружения в Украину. Специальный борт доставил бронежилеты, шлемы и многое другое.

США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на базу США в Германии как способ пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских сил, сообщает Reuters.

Персонал ЧАЭС не сменяется уже почти две недели — с момента захвата российской армией.

МАГАТЭ выразило обеспокоенность стрессовой ситуацией и призвало к переговорам о гарантиях безопасности. Кроме этого, МАГАТЭ больше не имеет связи со своим мониторинговым оборудованием, которое гарантирует, что все ядерные материалы находятся на своем месте.

— Я глубоко обеспокоен сложной и стрессовой ситуацией, в которой оказался персонал Чернобыльской атомной электростанции, и потенциальными рисками для ядерной безопасности, которые это влечет за собой, — заявил глава МАГАТЭ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек;

танков ‒ 317;

боевых бронированных машин ‒ 1070;

артиллерийских систем – 120;

РСЗО – 56;

средств ПВО – 28;

самолетов – 49;

вертолетов – 81;

автомобильной техники – 482;

корабли /катера – 3;

Цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что атака российских солдат на гражданский автобус с воспитателями детдома на Николаевщине — очередное доказательство лжи РФ. Он назвал этот случай большой трагедией и считает это знаком того, что военные действия в Украине закончатся нескоро.

— Зачем я это говорю? Важно что, они стреляют в простых людей и фактически разбивают любые мечты о том, что война быстро закончится и они не хотят нападать на города. Они убивают простых женщин и детей, вы видите это по всей стране. Не нужно питать иллюзий, что они будут нас целовать и беречь. Ничего не будет, — говорит городской голова.

Николаевская областная станция переливания крови пишет: «Желающие сдать кровь 9 марта 2022 года: если позволит обстановка, мы будем рады видеть доноров с IV группой резус положительный (+) на кроводачу и ІІІ группой (без разницы с каким резус фактором) на плазмодачу. Как всегда ждём вас в первой половине дня с 8.00. Спасибо за вашу гражданскую позицию».

Утреннее обращение главы Николаевской ОВА Виталия Кима: «Сегодня выпал снег. Наши бойцы все выспались. Каждый охотник знает в нашей степи, что снег – это хорошо. По снегу легче выследить добычу. Поэтому наши охотники очень рады этому снегу. С Добрым утром!»