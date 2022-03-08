8 марта начался 13-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

В Николаеве и области ночь прошла спокойно.

После 23:00 понедельника, 7 марта, российские самолеты начали бомбить Сумы и Ахтырку. Также были уничтожены жилые дома в селе Бытица.

Накануне Владимир Зеленский распорядился отозвать украинский персонал из всех миротворческих миссий в мире, чтобы укрепить профессиональными военными и техникой силы ВСУ, противостоящие РФ.

Зеленский также подчеркнул, что намерен настаивать на переговорах с Москвой, «пока мы не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру». Третий раунд переговоров, состоявшийся 7 марта, не принес существенных прорывов: украинская сторона отметила «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», а по главному политическому блоку урегулирования — вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности — консультации будут продолжены.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал николаевцев разместить на всех перекрестках города покрышки, чтоб в случае прорыва российских оккупантов поджечь их и ограничить врагу видимость.

Он указал, что шины можно выкладывать вдоль дорог, после этого их дальше централизованно распределят.

— Обращаюсь к жителям Николаева. Есть боевая задача, которая очень важна и не требует больших усилий и рисков. Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники мне надо покрышки на каждом перекрестке города, чтобы если техника порвется по какому-то направлению. Задача будет выйти и поджечь эту покрышку, чтоб был дым для того, чтобы ограничить видимость. Они так путаются как котята, а в городе мы просто их остановим дымом и будем расстреливать. Это наш город. Мы сейчас распределим весь город на зоны. Хрен они куда пройдут. Как только мы лишим их видимости – они будут наши. Мы их встретим как надо, – сказал Виталий Ким.

В Снигиревке украинские защитники взяли в плен группу русских оккупантов.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские защитники в Николаеве отомстят российским оккупантам за украинские жертвы в Харькове, Сумах и Киеве.

По его словам, россияне собираются атаковать Николаев, поскольку они получили принципиальную задачу взять город.

— Враг перегруппировывается, собирается атаковать город большими силами. У них там принципиальная задача взять город любой ценой. Видать видео смотрит руководство и бесится. Ну окей, будем ждать. Мы находимся в лучшей позиции сейчас. Раскрывать детали не буду. Мы наваляем им. Война это война, а не весёлые картинки. Такие жертвы как в городах Харькове, Киеве и Сумах – мы за это все отомстим. Мы должны быть готовы по-максимуму и тогда они ничего не сделают. Всем добра, – сказал Виталий Ким.

На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитателями детского дома — погибли три женщины.

На «кировоградской» трассе российские оккупанты расстреляли женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Погибли три женщины, сообщали глава облсовета Анна Замазеева.

— Животные и изуверы!!! Фашисты 21-го столетия! Ненавижу! Ежедневно, по указанию своего фюрера, российские войска совершают преступления против человечности на нашей земле и сегодня, в очередной раз, сделали это дерзко и цинично. Только вдумайтесь, даже маркировка «красного креста» не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое, – прокомментировала она.

Еще две женщины были ранены. Они смогли с другими коллегами добраться до наших военных, где им была оказана помощь.

— Путинские орки приехали воевать на Украину с «нацистами». Мой совет: хотите побороть нацизм – стреляйте себе прямо в голову. Это единственный путь достичь вашей цели, потому что именно вы и являетесь нацистами на Украинской земле!, – отметила Анна Замазеева.

Под завалами разрушенного российскими оккупантами дома в Мариуполе от обезвоживания умерла девочка.

Ожидается, что сегодня, 8 марта, президент США Джо Байден запретит импорт российской нефти.

Российские военные захватили в Бердянске Запорожской области здание местного медиахолдинга «ПРО100».

Пиротехники ГСЧС 8 марта продолжают работать над разминированием жилых секторов Николаева после обстрелов российских оккупантов из реактивной артиллерии.

Ряд сел Николаевщины с момента начала обстрелов остаются без света и газа. В результате атак российских оккупантов на населенные пункты региона во многих из них до сих пор отсутствуют условия. Так, в селах Шевченково, Украинка и Прибугское Витовского района уже несколько дней отсутствует электричество, также у некоторых жителей нет воды.

В Мешково-Погорелово, Пересадовке, Михайло-Ларино нет не только света, но и газа, уведомляют местные. Воскресенское также остается без электроэнергии.

В комментариях в соцсетях жители сел жалуются, что чай приходится греть на огне в огороде. При этом во многих домах остаются дети, поэтому снабжение сел необходимыми услугами особо актуально.

Обновлено: по состоянию на 15:30, 8 марта, восстановили электроснабжение в селе Украинка.

15:05 В Изюме оккупанты разрушили центральную городскую больницу. «Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приёмное отделение нашей городской больницы. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли», - написал заммэра города Владимир Мацокин.

Жители Матвеевки и областная Варта задержали (https://t.me/mykolayiv_varta/87?single) подозрительного мужчину. Он прятался в курятнике после вчерашней атаки на Николаев.

Отмечается, что он не местный, документов у него не было. Зато нашлись куча мобильных телефонов и зарядок. Теперь выяснять, кто он и чем занимался, будет правоохранительные органы.

С начала войны России против Украины погибли 12 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы 24 спасателя.

Американские сенаторы из двух партий написали законопроект, предлагающий заблокировать запасы валюты России, которые она держит в золоте.

Компания Royal Dutch Shell, помимо отказа от закупок российских нефти и газа, покидает рынок РФ. В стране-агрессоре будут закрыты все АЗС, персонал уволен.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вывезла близких в безопасное место после начала российского вторжения. В своем Instagram она поделилась, как это происходило.

В Министерстве обороны сообщили, что по состоянию на 12:00 основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.

—Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ,— говорится в сообщении.

Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область. Об этом сообщает Полтавская ОГА в Telegram.

Один из лучших снайперов мира приехал в Украину из Канады. Его позывной – «Уолли». 22-й Королевский полк Канады. Опыт войны в горячих точках на Ближнем Востоке.

Он и трое других добровольцев из Канады уже рассказали, что в Украине их сразу встретили объятиями: «Мы сразу стали друзьями».

По его словам, по пути вглубь Украины он видел много брошенных автомобилей, владельцы которых были вынуждены идти до границы с Польшей пешком.

— Я могу помочь им. Это так просто. Их бомбят просто за то, что они хотят быть европейцами, а не частью России, – сказал он.

Волонтеры просят николаевцев помочь с поиском транспорта для перевозки людей, сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.

— Что вы, Братья? Николаеву очень нужны бусы! В нашу команду обратились волонтеры. Большое количество людей просит помочь им с транспортом. Давайте поможем! Кто может предоставить бусы – пишите в личные сообщения! Вместе – мы сила!, – написал нардеп.

Технологическая компания VMware заявила, что приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

— Мы стоим с Украиной и чествуем храбрость украинского народа, – прокомментировали в компании.

VMware — топ-мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ИТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.

— Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений, – написал министр.

Советник главы МВД Антон Геращенкосообщает, что по имеющейся у него информации, среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения.

Большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города. Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).

Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины. Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, свидетельствующее, что он находится в правительственном квартале Киева.

Фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из РФ и Беларуси

Там добавили, что команда Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и незаконные действия, совершенные от имени России.

«Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались в целях пропаганды, дезинформации, для любого другого подкрепления противоправных действий», - добавили в компании.

Там также заявили, что в рамках борьбы с дезинформацией и пропагандой ранее разослали электронное письмо пользователям в России и Беларуси, где рассказывали правду о войне в Украине и поощряли их приобщиться к антивоенным протестам.

В областях, где ведутся самые активные боевые действия, украинцы смогут получить 6500 гривен от государства по программе «єПідтримка». Средства будут начисляться уже с сегодняшнего дня.

Среди таких регионов и Николаевская область, сообщают в Министерстве цифровой трансформации.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты.

«Получить средства можно, даже если вы уже получили 1000 гривен єПідтримки за вакцинацию. Также получить 6500 гривен єПідтримкаи смогут и невакцинированные украинцы», - отмечают в Минцифре.

Кто получит деньги:

наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос;

физлица-предприниматели всех групп.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о начале наступательной операции на оккупантов.

— 8 марта 1944 года, именно в эту дату, началось освобождение именно Николаевской области, первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны.Было мало обстрелов, знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление, зашли ребята с техникой и так далее. А мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!, – сказал Виталий Ким.

Украина выиграла сразу девять медалей за четвертый день Паралимпиады-2022: два «золота», четыре «серебра» и три «бронзы», и остается на втором месте в медальном зачете.

Работники «Николаевводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы по улице Передовой (угол переулка Прорезной), сообщают на предприятии.

Причина – утечка из-под земли. Ориентировочно до 17:00 без воды будут жители домов по:

улице Авангардной;

улице Чайковского;

улице Южная;

улице Железнодорожная.

Без водоснабжения также остались николаевцы, проживающие на переулке Привольный. В результате боевых действий повреждена водопроводная сеть и как только специалисты ГСЧС позволят проводить ремонтные работы, водоснабжение будет восстановлено.

Экс-губернатор Николаевский области Александр Стадник поздравил женщин с 8 марта и опубликовал фото, как принимает участие в боевых действиях в Николаеве.

— Никогда не думал, что в 2022 году снова возьму оружие в руки и буду говорить вам такие слова в ваш праздник! Хочу пожелать всем, чтобы война, которая пришла в наш ДОМ, быстрее закончилась и наступил мир и все наши родные и близкие были живы и здоровы!!! МЫ ПОБЕДИМ!, – написал он.

Этой ночью россияне бомбили Суммы. Из-под завалов домов вытащили уже 18 человек, среди погибших – дети.

На фото погибшие от российских бомб граждане Украины. Террористы ответят за каждую убитую жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC.

«Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам».

«Бесполетная зона нужна, чтобы сбивать ракеты, я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше».

«Путин находится в информационном пузыре, он может сам закончить войну, которую начал»

«Денацификация, которую предлагает Путин, это уничтожение нации, это нацизм»

В Министерстве обороны Украины сообщили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 тысяч человек,

танков ‒ 303 единицы,

боевых бронированных машин ‒ 1036 единиц,

артиллерийских систем –120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 27,

самолетов – 48,

вертолетов – 80 единиц,

автомобильной техники - 474,

корабли/катера - 3 единицы,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются.

Самые масштабные последствия ведения боевых действий испытали объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, Николаеве, Бучанском районе Киевской области и Коростенском Житомирской области, говорится в утренней сводке ГСЧС.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил девушек с праздником 8 Марта:

— Я желаю, чтоб ваши сыновья, мужья, отцы позвонили вам сегодня и сказали, что все хорошо; чтоб не было сегодня никаких потерь и чтоб поскорее был мир – это самое главное, потому что в такие дни понимаешь и вспоминаешь, как живется в мирное время. Как мало надо для счастья – всего лишь нужен мир и чтоб никто не стрелял. К сожалению, мы понимаем ценность вещей только тогда, когда их теряем. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы это вернуть и будем двигаться только вперед. Всем желаю счастья и мира! Всем хорошего дня, – сказал он.

Глава Николаевской ОВА в блиц-интервью для Радіо Свобода раскрыл секрет, благодаря которому сохраняет холодный рассудок во время военных действий.

В ходе разговора с губернатором журналистка Валерия Егошина упомянула, что спокойствие, характерное для Виталия Кима, даже породило в сети «мемы» на эту тему. «Граждане в шутку спрашивают — на каком именно вы успокоительном?», — задала вопрос Валерия Егошина.

— Успокоительных не принимаю. Это просто восточный образ жизни — не нужно волноваться из-за того, что нельзя изменить, — ответил Виталий Ким.

После этого собеседница поинтересовалась, как сохранять спокойствие другим горожанам.

— Надо верить в карму, верить, что когда нервничаешь — ты ничем не помогаешь ситуации, а трезвый холодный разум — всегда полезнее, — добавил губернатор Николаевщины.

На территориях Николаевской и Херсонской областей работают российские подразделения психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.

Так оккупант пытается воздействия на местное население. Уже создано до 10 тактических групп психологической борьбы, которые проводят пропагандистскую работу с местными жителями.

В результате авиаудара по жилому сектору в Сумах как минимум 9 погибших, их них двое детей.

Вчера позднго вечером российские оккупанты нанесли авиаудар с самолетов по Сумах и Охтырке (Сумская область). Утром 8 марта ГСЧС расказала о первых известных последствиях безжалостной атаки на жилой сектор города Сумы.

Удар припал на дома по улице Роменская и Спартака. Спасателям пришлось разбирать уничтоженные конструкции домов и ликвидировать пожар. Одну травмированную женщину, заблокированную между руинами, удалось передать медикам. Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате удара погибло 9 людей, их них двое детей.

Темп продвижения войск врага значительно замедлился, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 вторника, 8 марта:

Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.

Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.

В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.

В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.

Группировка Воздушных сил ВСУ успешно отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, обеспечивает противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.

Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.

На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом для воздействия на местное население, оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.

Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.