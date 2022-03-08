Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
8 марта начался 13-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.
В Николаеве и области ночь прошла спокойно.
После 23:00 понедельника, 7 марта, российские самолеты начали бомбить Сумы и Ахтырку. Также были уничтожены жилые дома в селе Бытица.
Накануне Владимир Зеленский распорядился отозвать украинский персонал из всех миротворческих миссий в мире, чтобы укрепить профессиональными военными и техникой силы ВСУ, противостоящие РФ.
Зеленский также подчеркнул, что намерен настаивать на переговорах с Москвой, «пока мы не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру». Третий раунд переговоров, состоявшийся 7 марта, не принес существенных прорывов: украинская сторона отметила «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», а по главному политическому блоку урегулирования — вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности — консультации будут продолжены.
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта.
Обновляется
17:10 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал николаевцев разместить на всех перекрестках города покрышки, чтоб в случае прорыва российских оккупантов поджечь их и ограничить врагу видимость.
Он указал, что шины можно выкладывать вдоль дорог, после этого их дальше централизованно распределят.
— Обращаюсь к жителям Николаева. Есть боевая задача, которая очень важна и не требует больших усилий и рисков. Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники мне надо покрышки на каждом перекрестке города, чтобы если техника порвется по какому-то направлению. Задача будет выйти и поджечь эту покрышку, чтоб был дым для того, чтобы ограничить видимость. Они так путаются как котята, а в городе мы просто их остановим дымом и будем расстреливать. Это наш город. Мы сейчас распределим весь город на зоны. Хрен они куда пройдут. Как только мы лишим их видимости – они будут наши. Мы их встретим как надо, – сказал Виталий Ким.
17:07 В Снигиревке украинские защитники взяли в плен группу русских оккупантов.
17:05 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские защитники в Николаеве отомстят российским оккупантам за украинские жертвы в Харькове, Сумах и Киеве.
По его словам, россияне собираются атаковать Николаев, поскольку они получили принципиальную задачу взять город.
— Враг перегруппировывается, собирается атаковать город большими силами. У них там принципиальная задача взять город любой ценой. Видать видео смотрит руководство и бесится. Ну окей, будем ждать. Мы находимся в лучшей позиции сейчас. Раскрывать детали не буду. Мы наваляем им. Война это война, а не весёлые картинки. Такие жертвы как в городах Харькове, Киеве и Сумах – мы за это все отомстим. Мы должны быть готовы по-максимуму и тогда они ничего не сделают. Всем добра, – сказал Виталий Ким.
17:00 На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитателями детского дома — погибли три женщины.
На «кировоградской» трассе российские оккупанты расстреляли женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Погибли три женщины, сообщали глава облсовета Анна Замазеева.
— Животные и изуверы!!! Фашисты 21-го столетия! Ненавижу! Ежедневно, по указанию своего фюрера, российские войска совершают преступления против человечности на нашей земле и сегодня, в очередной раз, сделали это дерзко и цинично. Только вдумайтесь, даже маркировка «красного креста» не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое, – прокомментировала она.
Еще две женщины были ранены. Они смогли с другими коллегами добраться до наших военных, где им была оказана помощь.
— Путинские орки приехали воевать на Украину с «нацистами». Мой совет: хотите побороть нацизм – стреляйте себе прямо в голову. Это единственный путь достичь вашей цели, потому что именно вы и являетесь нацистами на Украинской земле!, – отметила Анна Замазеева.
16:31 Под завалами разрушенного российскими оккупантами дома в Мариуполе от обезвоживания умерла девочка.
16:21 Ожидается, что сегодня, 8 марта, президент США Джо Байден запретит импорт российской нефти.
16:10 Российские военные захватили в Бердянске Запорожской области здание местного медиахолдинга «ПРО100».
15:55 Пиротехники ГСЧС 8 марта продолжают работать над разминированием жилых секторов Николаева после обстрелов российских оккупантов из реактивной артиллерии.
15:30 Ряд сел Николаевщины с момента начала обстрелов остаются без света и газа. В результате атак российских оккупантов на населенные пункты региона во многих из них до сих пор отсутствуют условия. Так, в селах Шевченково, Украинка и Прибугское Витовского района уже несколько дней отсутствует электричество, также у некоторых жителей нет воды.
В Мешково-Погорелово, Пересадовке, Михайло-Ларино нет не только света, но и газа, уведомляют местные. Воскресенское также остается без электроэнергии.
В комментариях в соцсетях жители сел жалуются, что чай приходится греть на огне в огороде. При этом во многих домах остаются дети, поэтому снабжение сел необходимыми услугами особо актуально.
Обновлено: по состоянию на 15:30, 8 марта, восстановили электроснабжение в селе Украинка.
«Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приёмное отделение нашей городской больницы. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли», - написал заммэра города Владимир Мацокин.
14:45 Жители Матвеевки и областная Варта задержали (https://t.me/mykolayiv_varta/87?single) подозрительного мужчину. Он прятался в курятнике после вчерашней атаки на Николаев.
Отмечается, что он не местный, документов у него не было. Зато нашлись куча мобильных телефонов и зарядок. Теперь выяснять, кто он и чем занимался, будет правоохранительные органы.
14:30 С начала войны России против Украины погибли 12 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы 24 спасателя.
14:20 Американские сенаторы из двух партий написали законопроект, предлагающий заблокировать запасы валюты России, которые она держит в золоте.
14:00 Компания Royal Dutch Shell, помимо отказа от закупок российских нефти и газа, покидает рынок РФ. В стране-агрессоре будут закрыты все АЗС, персонал уволен.
13:55 Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вывезла близких в безопасное место после начала российского вторжения. В своем Instagram она поделилась, как это происходило.
13:37 В Министерстве обороны сообщили, что по состоянию на 12:00 основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.
—Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ,— говорится в сообщении.
13:28 Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область. Об этом сообщает Полтавская ОГА в Telegram.
13:00 Один из лучших снайперов мира приехал в Украину из Канады. Его позывной – «Уолли». 22-й Королевский полк Канады. Опыт войны в горячих точках на Ближнем Востоке.
Он и трое других добровольцев из Канады уже рассказали, что в Украине их сразу встретили объятиями: «Мы сразу стали друзьями».
По его словам, по пути вглубь Украины он видел много брошенных автомобилей, владельцы которых были вынуждены идти до границы с Польшей пешком.
— Я могу помочь им. Это так просто. Их бомбят просто за то, что они хотят быть европейцами, а не частью России, – сказал он.
12:54 Волонтеры просят николаевцев помочь с поиском транспорта для перевозки людей, сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
— Что вы, Братья? Николаеву очень нужны бусы! В нашу команду обратились волонтеры. Большое количество людей просит помочь им с транспортом. Давайте поможем! Кто может предоставить бусы – пишите в личные сообщения! Вместе – мы сила!, – написал нардеп.
12:34 Технологическая компания VMware заявила, что приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Мы стоим с Украиной и чествуем храбрость украинского народа, – прокомментировали в компании.
VMware — топ-мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ИТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.
— Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений, – написал министр.
12:32 Советник главы МВД Антон Геращенкосообщает, что по имеющейся у него информации, среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения.
Большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города. Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины. Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
12:07 Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, свидетельствующее, что он находится в правительственном квартале Киева.
11:40 Фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из РФ и Беларуси
Там добавили, что команда Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и незаконные действия, совершенные от имени России.
«Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались в целях пропаганды, дезинформации, для любого другого подкрепления противоправных действий», - добавили в компании.
Там также заявили, что в рамках борьбы с дезинформацией и пропагандой ранее разослали электронное письмо пользователям в России и Беларуси, где рассказывали правду о войне в Украине и поощряли их приобщиться к антивоенным протестам.
11:20 В областях, где ведутся самые активные боевые действия, украинцы смогут получить 6500 гривен от государства по программе «єПідтримка». Средства будут начисляться уже с сегодняшнего дня.
Среди таких регионов и Николаевская область, сообщают в Министерстве цифровой трансформации.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты.
«Получить средства можно, даже если вы уже получили 1000 гривен єПідтримки за вакцинацию. Также получить 6500 гривен єПідтримкаи смогут и невакцинированные украинцы», - отмечают в Минцифре.
Кто получит деньги:
11:00 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о начале наступательной операции на оккупантов.
— 8 марта 1944 года, именно в эту дату, началось освобождение именно Николаевской области, первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны.Было мало обстрелов, знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление, зашли ребята с техникой и так далее. А мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!, – сказал Виталий Ким.
10:46 Украина выиграла сразу девять медалей за четвертый день Паралимпиады-2022: два «золота», четыре «серебра» и три «бронзы», и остается на втором месте в медальном зачете.
10:18 Работники «Николаевводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы по улице Передовой (угол переулка Прорезной), сообщают на предприятии.
Причина – утечка из-под земли. Ориентировочно до 17:00 без воды будут жители домов по:
Без водоснабжения также остались николаевцы, проживающие на переулке Привольный. В результате боевых действий повреждена водопроводная сеть и как только специалисты ГСЧС позволят проводить ремонтные работы, водоснабжение будет восстановлено.
10:01 Экс-губернатор Николаевский области Александр Стадник поздравил женщин с 8 марта и опубликовал фото, как принимает участие в боевых действиях в Николаеве.
— Никогда не думал, что в 2022 году снова возьму оружие в руки и буду говорить вам такие слова в ваш праздник! Хочу пожелать всем, чтобы война, которая пришла в наш ДОМ, быстрее закончилась и наступил мир и все наши родные и близкие были живы и здоровы!!! МЫ ПОБЕДИМ!, – написал он.
09:58 Этой ночью россияне бомбили Суммы. Из-под завалов домов вытащили уже 18 человек, среди погибших – дети.
На фото погибшие от российских бомб граждане Украины. Террористы ответят за каждую убитую жизнь.
09:34 Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC.
09:28 В Министерстве обороны Украины сообщили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
09:20 Самые масштабные последствия ведения боевых действий испытали объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, Николаеве, Бучанском районе Киевской области и Коростенском Житомирской области, говорится в утренней сводке ГСЧС.
09:12 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил девушек с праздником 8 Марта:
— Я желаю, чтоб ваши сыновья, мужья, отцы позвонили вам сегодня и сказали, что все хорошо; чтоб не было сегодня никаких потерь и чтоб поскорее был мир – это самое главное, потому что в такие дни понимаешь и вспоминаешь, как живется в мирное время. Как мало надо для счастья – всего лишь нужен мир и чтоб никто не стрелял. К сожалению, мы понимаем ценность вещей только тогда, когда их теряем. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы это вернуть и будем двигаться только вперед. Всем желаю счастья и мира! Всем хорошего дня, – сказал он.
08:45 Глава Николаевской ОВА в блиц-интервью для Радіо Свобода раскрыл секрет, благодаря которому сохраняет холодный рассудок во время военных действий.
В ходе разговора с губернатором журналистка Валерия Егошина упомянула, что спокойствие, характерное для Виталия Кима, даже породило в сети «мемы» на эту тему. «Граждане в шутку спрашивают — на каком именно вы успокоительном?», — задала вопрос Валерия Егошина.
— Успокоительных не принимаю. Это просто восточный образ жизни — не нужно волноваться из-за того, что нельзя изменить, — ответил Виталий Ким.
После этого собеседница поинтересовалась, как сохранять спокойствие другим горожанам.
— Надо верить в карму, верить, что когда нервничаешь — ты ничем не помогаешь ситуации, а трезвый холодный разум — всегда полезнее, — добавил губернатор Николаевщины.
08:43 На территориях Николаевской и Херсонской областей работают российские подразделения психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.
Так оккупант пытается воздействия на местное население. Уже создано до 10 тактических групп психологической борьбы, которые проводят пропагандистскую работу с местными жителями.
08:15 В результате авиаудара по жилому сектору в Сумах как минимум 9 погибших, их них двое детей.
Вчера позднго вечером российские оккупанты нанесли авиаудар с самолетов по Сумах и Охтырке (Сумская область). Утром 8 марта ГСЧС расказала о первых известных последствиях безжалостной атаки на жилой сектор города Сумы.
Удар припал на дома по улице Роменская и Спартака. Спасателям пришлось разбирать уничтоженные конструкции домов и ликвидировать пожар. Одну травмированную женщину, заблокированную между руинами, удалось передать медикам. Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате удара погибло 9 людей, их них двое детей.
08:00 Темп продвижения войск врага значительно замедлился, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 вторника, 8 марта:
Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.
На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
Группировка Воздушных сил ВСУ успешно отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, обеспечивает противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.
На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом для воздействия на местное население, оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.
Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
8 марта начался 13-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.
В Николаеве и области ночь прошла спокойно.
После 23:00 понедельника, 7 марта, российские самолеты начали бомбить Сумы и Ахтырку. Также были уничтожены жилые дома в селе Бытица.
Накануне Владимир Зеленский распорядился отозвать украинский персонал из всех миротворческих миссий в мире, чтобы укрепить профессиональными военными и техникой силы ВСУ, противостоящие РФ.
Зеленский также подчеркнул, что намерен настаивать на переговорах с Москвой, «пока мы не найдем способ сказать нашему народу: вот как мы придем к миру». Третий раунд переговоров, состоявшийся 7 марта, не принес существенных прорывов: украинская сторона отметила «небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров», а по главному политическому блоку урегулирования — вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности — консультации будут продолжены.
Читайте репортажи за предыдущие дни: 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, 3 марта, 4 марта, 5 марта, 6 марта, 7 марта.
Обновляется
17:10 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал николаевцев разместить на всех перекрестках города покрышки, чтоб в случае прорыва российских оккупантов поджечь их и ограничить врагу видимость.
Он указал, что шины можно выкладывать вдоль дорог, после этого их дальше централизованно распределят.
— Обращаюсь к жителям Николаева. Есть боевая задача, которая очень важна и не требует больших усилий и рисков. Для того, чтобы ограничить видимость вражеской техники мне надо покрышки на каждом перекрестке города, чтобы если техника порвется по какому-то направлению. Задача будет выйти и поджечь эту покрышку, чтоб был дым для того, чтобы ограничить видимость. Они так путаются как котята, а в городе мы просто их остановим дымом и будем расстреливать. Это наш город. Мы сейчас распределим весь город на зоны. Хрен они куда пройдут. Как только мы лишим их видимости – они будут наши. Мы их встретим как надо, – сказал Виталий Ким.
17:07 В Снигиревке украинские защитники взяли в плен группу русских оккупантов.
17:05 Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что украинские защитники в Николаеве отомстят российским оккупантам за украинские жертвы в Харькове, Сумах и Киеве.
По его словам, россияне собираются атаковать Николаев, поскольку они получили принципиальную задачу взять город.
— Враг перегруппировывается, собирается атаковать город большими силами. У них там принципиальная задача взять город любой ценой. Видать видео смотрит руководство и бесится. Ну окей, будем ждать. Мы находимся в лучшей позиции сейчас. Раскрывать детали не буду. Мы наваляем им. Война это война, а не весёлые картинки. Такие жертвы как в городах Харькове, Киеве и Сумах – мы за это все отомстим. Мы должны быть готовы по-максимуму и тогда они ничего не сделают. Всем добра, – сказал Виталий Ким.
17:00 На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитателями детского дома — погибли три женщины.
На «кировоградской» трассе российские оккупанты расстреляли женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела, микроавтобус, маркированный знаками «красного креста», загорелся. Погибли три женщины, сообщали глава облсовета Анна Замазеева.
— Животные и изуверы!!! Фашисты 21-го столетия! Ненавижу! Ежедневно, по указанию своего фюрера, российские войска совершают преступления против человечности на нашей земле и сегодня, в очередной раз, сделали это дерзко и цинично. Только вдумайтесь, даже маркировка «красного креста» не остановила войско антихриста, потому что в их пустых головах отсутствует что-либо человеческое, – прокомментировала она.
Еще две женщины были ранены. Они смогли с другими коллегами добраться до наших военных, где им была оказана помощь.
— Путинские орки приехали воевать на Украину с «нацистами». Мой совет: хотите побороть нацизм – стреляйте себе прямо в голову. Это единственный путь достичь вашей цели, потому что именно вы и являетесь нацистами на Украинской земле!, – отметила Анна Замазеева.
16:31 Под завалами разрушенного российскими оккупантами дома в Мариуполе от обезвоживания умерла девочка.
16:21 Ожидается, что сегодня, 8 марта, президент США Джо Байден запретит импорт российской нефти.
16:10 Российские военные захватили в Бердянске Запорожской области здание местного медиахолдинга «ПРО100».
15:55 Пиротехники ГСЧС 8 марта продолжают работать над разминированием жилых секторов Николаева после обстрелов российских оккупантов из реактивной артиллерии.
15:30 Ряд сел Николаевщины с момента начала обстрелов остаются без света и газа. В результате атак российских оккупантов на населенные пункты региона во многих из них до сих пор отсутствуют условия. Так, в селах Шевченково, Украинка и Прибугское Витовского района уже несколько дней отсутствует электричество, также у некоторых жителей нет воды.
В Мешково-Погорелово, Пересадовке, Михайло-Ларино нет не только света, но и газа, уведомляют местные. Воскресенское также остается без электроэнергии.
В комментариях в соцсетях жители сел жалуются, что чай приходится греть на огне в огороде. При этом во многих домах остаются дети, поэтому снабжение сел необходимыми услугами особо актуально.
Обновлено: по состоянию на 15:30, 8 марта, восстановили электроснабжение в селе Украинка.
«Я думал, что врата ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приёмное отделение нашей городской больницы. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли», - написал заммэра города Владимир Мацокин.
14:45 Жители Матвеевки и областная Варта задержали (https://t.me/mykolayiv_varta/87?single) подозрительного мужчину. Он прятался в курятнике после вчерашней атаки на Николаев.
Отмечается, что он не местный, документов у него не было. Зато нашлись куча мобильных телефонов и зарядок. Теперь выяснять, кто он и чем занимался, будет правоохранительные органы.
14:30 С начала войны России против Украины погибли 12 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, травмированы 24 спасателя.
14:20 Американские сенаторы из двух партий написали законопроект, предлагающий заблокировать запасы валюты России, которые она держит в золоте.
14:00 Компания Royal Dutch Shell, помимо отказа от закупок российских нефти и газа, покидает рынок РФ. В стране-агрессоре будут закрыты все АЗС, персонал уволен.
13:55 Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вывезла близких в безопасное место после начала российского вторжения. В своем Instagram она поделилась, как это происходило.
13:37 В Министерстве обороны сообщили, что по состоянию на 12:00 основные усилия оккупантов продолжают сосредотачиваться на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед. в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр.
—Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ,— говорится в сообщении.
13:28 Эвакуационная колонна из Сум уже въехала в Полтавскую область. Об этом сообщает Полтавская ОГА в Telegram.
13:00 Один из лучших снайперов мира приехал в Украину из Канады. Его позывной – «Уолли». 22-й Королевский полк Канады. Опыт войны в горячих точках на Ближнем Востоке.
Он и трое других добровольцев из Канады уже рассказали, что в Украине их сразу встретили объятиями: «Мы сразу стали друзьями».
По его словам, по пути вглубь Украины он видел много брошенных автомобилей, владельцы которых были вынуждены идти до границы с Польшей пешком.
— Я могу помочь им. Это так просто. Их бомбят просто за то, что они хотят быть европейцами, а не частью России, – сказал он.
12:54 Волонтеры просят николаевцев помочь с поиском транспорта для перевозки людей, сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.
— Что вы, Братья? Николаеву очень нужны бусы! В нашу команду обратились волонтеры. Большое количество людей просит помочь им с транспортом. Давайте поможем! Кто может предоставить бусы – пишите в личные сообщения! Вместе – мы сила!, – написал нардеп.
12:34 Технологическая компания VMware заявила, что приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
— Мы стоим с Украиной и чествуем храбрость украинского народа, – прокомментировали в компании.
VMware — топ-мировая компания по производству облачных решений и виртуализации. На сегодняшний день большинство крупных ИТ-систем (банки, энергетика и т.д.) используют публичные или частные облака на базе VMware.
— Выход компании из России будет означать остановку поддержки в решении инцидентов и важных обновлений, что в конечном счете приведет к невозможности использования современных облачных решений, – написал министр.
12:32 Советник главы МВД Антон Геращенкосообщает, что по имеющейся у него информации, среди личного состава ВКС РФ наблюдаются упаднические настроения.
Большинство пилотов из РФ отказываются совершать боевые вылеты и бомбить Украинские мирные города. Также это связано с большим количеством потерь (самолетов и вертолётов).
Руководством армии РФ было принято решение привлекать курсантов лётных военных заведений для нанесения ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре Украины. Судя по радиоперехватам у курсантов отмечаются слабые способности по управлению летательными аппаратами, сложности с ориентацией на местности и ошибки в эксплуатации авиационного оборудования.
12:07 Президент Украины Владимир Зеленский записал видео, свидетельствующее, что он находится в правительственном квартале Киева.
11:40 Фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из РФ и Беларуси
Там добавили, что команда Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и незаконные действия, совершенные от имени России.
«Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались в целях пропаганды, дезинформации, для любого другого подкрепления противоправных действий», - добавили в компании.
Там также заявили, что в рамках борьбы с дезинформацией и пропагандой ранее разослали электронное письмо пользователям в России и Беларуси, где рассказывали правду о войне в Украине и поощряли их приобщиться к антивоенным протестам.
11:20 В областях, где ведутся самые активные боевые действия, украинцы смогут получить 6500 гривен от государства по программе «єПідтримка». Средства будут начисляться уже с сегодняшнего дня.
Среди таких регионов и Николаевская область, сообщают в Министерстве цифровой трансформации.
Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты.
«Получить средства можно, даже если вы уже получили 1000 гривен єПідтримки за вакцинацию. Также получить 6500 гривен єПідтримкаи смогут и невакцинированные украинцы», - отмечают в Минцифре.
Кто получит деньги:
11:00 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил о начале наступательной операции на оккупантов.
— 8 марта 1944 года, именно в эту дату, началось освобождение именно Николаевской области, первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны.Было мало обстрелов, знаем, что враг истощен, а мы получили подкрепление, зашли ребята с техникой и так далее. А мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!, – сказал Виталий Ким.
10:46 Украина выиграла сразу девять медалей за четвертый день Паралимпиады-2022: два «золота», четыре «серебра» и три «бронзы», и остается на втором месте в медальном зачете.
10:18 Работники «Николаевводоканала» проводят аварийно-ремонтные работы по улице Передовой (угол переулка Прорезной), сообщают на предприятии.
Причина – утечка из-под земли. Ориентировочно до 17:00 без воды будут жители домов по:
Без водоснабжения также остались николаевцы, проживающие на переулке Привольный. В результате боевых действий повреждена водопроводная сеть и как только специалисты ГСЧС позволят проводить ремонтные работы, водоснабжение будет восстановлено.
10:01 Экс-губернатор Николаевский области Александр Стадник поздравил женщин с 8 марта и опубликовал фото, как принимает участие в боевых действиях в Николаеве.
— Никогда не думал, что в 2022 году снова возьму оружие в руки и буду говорить вам такие слова в ваш праздник! Хочу пожелать всем, чтобы война, которая пришла в наш ДОМ, быстрее закончилась и наступил мир и все наши родные и близкие были живы и здоровы!!! МЫ ПОБЕДИМ!, – написал он.
09:58 Этой ночью россияне бомбили Суммы. Из-под завалов домов вытащили уже 18 человек, среди погибших – дети.
На фото погибшие от российских бомб граждане Украины. Террористы ответят за каждую убитую жизнь.
09:34 Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC.
09:28 В Министерстве обороны Украины сообщили, что общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
09:20 Самые масштабные последствия ведения боевых действий испытали объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, Николаеве, Бучанском районе Киевской области и Коростенском Житомирской области, говорится в утренней сводке ГСЧС.
09:12 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил девушек с праздником 8 Марта:
— Я желаю, чтоб ваши сыновья, мужья, отцы позвонили вам сегодня и сказали, что все хорошо; чтоб не было сегодня никаких потерь и чтоб поскорее был мир – это самое главное, потому что в такие дни понимаешь и вспоминаешь, как живется в мирное время. Как мало надо для счастья – всего лишь нужен мир и чтоб никто не стрелял. К сожалению, мы понимаем ценность вещей только тогда, когда их теряем. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы это вернуть и будем двигаться только вперед. Всем желаю счастья и мира! Всем хорошего дня, – сказал он.
08:45 Глава Николаевской ОВА в блиц-интервью для Радіо Свобода раскрыл секрет, благодаря которому сохраняет холодный рассудок во время военных действий.
В ходе разговора с губернатором журналистка Валерия Егошина упомянула, что спокойствие, характерное для Виталия Кима, даже породило в сети «мемы» на эту тему. «Граждане в шутку спрашивают — на каком именно вы успокоительном?», — задала вопрос Валерия Егошина.
— Успокоительных не принимаю. Это просто восточный образ жизни — не нужно волноваться из-за того, что нельзя изменить, — ответил Виталий Ким.
После этого собеседница поинтересовалась, как сохранять спокойствие другим горожанам.
— Надо верить в карму, верить, что когда нервничаешь — ты ничем не помогаешь ситуации, а трезвый холодный разум — всегда полезнее, — добавил губернатор Николаевщины.
08:43 На территориях Николаевской и Херсонской областей работают российские подразделения психологической борьбы, сообщает Генштаб ВСУ.
Так оккупант пытается воздействия на местное население. Уже создано до 10 тактических групп психологической борьбы, которые проводят пропагандистскую работу с местными жителями.
08:15 В результате авиаудара по жилому сектору в Сумах как минимум 9 погибших, их них двое детей.
Вчера позднго вечером российские оккупанты нанесли авиаудар с самолетов по Сумах и Охтырке (Сумская область). Утром 8 марта ГСЧС расказала о первых известных последствиях безжалостной атаки на жилой сектор города Сумы.
Удар припал на дома по улице Роменская и Спартака. Спасателям пришлось разбирать уничтоженные конструкции домов и ликвидировать пожар. Одну травмированную женщину, заблокированную между руинами, удалось передать медикам. Также из-под завалов доставали тела погибших людей. Предварительно в результате удара погибло 9 людей, их них двое детей.
08:00 Темп продвижения войск врага значительно замедлился, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о ситуации на фронте по состоянию на 6:00 вторника, 8 марта:
Противник продолжает наступательную операцию, но темп продвижения его войск значительно замедлился.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.
На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова.
Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях.
В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
В других направлениях идет стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны в определенной операционной зоне.
Группировка Воздушных сил ВСУ успешно отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения противника, обеспечивает противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов. Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях временно занятых российскими оккупантами широко фиксируются факты, грабежи, насильственные действия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах. гражданской инфраструктуры.
На территориях Херсонской и Николаевской областей, временно занятых врагом для воздействия на местное население, оккупанты используют подразделения психологической борьбы. По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением.
Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности для выявления сопротивления.