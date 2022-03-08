Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в городе еще несколько микрорайонов остаются без электричества из-за поломки на высоковольтных линиях электропередач.

Об этом мэр Николаева рассказал во время своего прямого эфира в социальных сетях во вторник, 8 марта, - пишут НикВести.

При этом, Александр Сенкевич отметил, что сегодня в Николаеве нет проблем с подачей воды. Но есть некоторые проблемы с отоплением.

— С отоплением есть проблемы с нескольких домах. Сегодня еще наладили, была проблема с детской больнице и в 4 больнице. Восстанавливаем теплоснабжение после бомбовых ударов, - сказал Александр Сенкевич.

Что касается электричества, то без света сейчас часть Ингульского района, Кульбакино, Матвеевки, Терновки и Балабановки.

— У нас частично нет света в Ингульском районе, есть проблемы с Кульбакино, есть у нас проблема на данный момент с Матвеевкой, частью Терновки и Балабановки. Этим занимается «Николаевоблэнерго», наши коммунальные службы помогают им, а наши военные их оберегают. Сегодня полиция их сопровождала, - сказал он.

Александр Сенкевич недеется, что завтра проблемы со светом в Николаеве будут решены.

— Надеюсь, что завтра они отремонтируют все, что обещали. Есть проблема с высоковольтными линиями, которые поломаны. Есть проблемы, но я надеюсь, что мы в ближайшее время отремонтируем, - сказал Александр Сенкевич.

Отвечая на вопросы зрителей, городской голова Николаева отметил, что решение проблем с электричеством в отдельных селах под городом не в его компетенции. По его словам, этими вопросами должна заниматься Николаевская облгосадминистрация, которую возглавляет Виталий Ким.

— К сожалению, я не отвечаю за то, что проиходит за городом. «Николаевоблэнерго» работает и в городе, и за городом. Там очень большие проблемы, они пытаются отремонтировать. И за городом, все знают о проблемах Воскресенска, в том направлении, где за все время войны нет света. Все, что от нас зависит, мы готовы помочь. Но, еще раз говорю, все, что за городом - это не в полномочиях городского головы. Много вопросов, которые задают люди относительно электрики. Завтра будет работать Облэнерго и все подключить в городе. Также я знаю, что завтра они будут работать в направлении Калиновки, чтобы там также включили свет, - рассказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».