Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Николаева поделились переживаниями, которые они испытывали, когда осознали, что российская армия дала залп реактивной артиллерии по их домам.
Настроения николаевцев узнал корреспондент The New York Times.
Ольга Королева, у которой российские обстрелы повредили квартиру, пряталась в ванной, пока рядом падали российские ракеты. По ее словам, фамилия Путин стала ассоциироваться в городе исключительно с матом.
— Скажите Путину, что он убивает мирных людей. Он думает, что мы должны подчиняться ему? Я желаю ему того же, через что он заставил меня пройти этим утром, — рассказала женщина.
Сейчас у нее в квартире почти не осталось целых окон и дверей, все засыпало обломками.
Другого николаевца, Виктора Воробья, российская атака застала в кровати. По всему балкону выбило стекло, однако ни он, ни его мать, перевезенная из другого района после других обстрелов, не пострадали.
— Мне повезло. Это означает, что ангелы берегут нас, — говорит мужчина.
Маргариту Андрееву канонада застала в подвале дома, где она пряталась от шального российского снаряда. Теперь она уверена, что Россия замарала свою победу над нацистами, когда украинцы и русские сражались бок о бок.
— Германия дает нам оружие для защиты от русских. Это абсурд. Что бы подумали наши деды, — удивляется женщина.
Фотографии были сделаны известным корреспондентом Тайлером Хиксом, который в 2009 году получил Пулитцеровскую премию за освещение конфликта в Афганистане.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Жители Николаева поделились переживаниями, которые они испытывали, когда осознали, что российская армия дала залп реактивной артиллерии по их домам.
Настроения николаевцев узнал корреспондент The New York Times.
Ольга Королева, у которой российские обстрелы повредили квартиру, пряталась в ванной, пока рядом падали российские ракеты. По ее словам, фамилия Путин стала ассоциироваться в городе исключительно с матом.
— Скажите Путину, что он убивает мирных людей. Он думает, что мы должны подчиняться ему? Я желаю ему того же, через что он заставил меня пройти этим утром, — рассказала женщина.
Сейчас у нее в квартире почти не осталось целых окон и дверей, все засыпало обломками.
Другого николаевца, Виктора Воробья, российская атака застала в кровати. По всему балкону выбило стекло, однако ни он, ни его мать, перевезенная из другого района после других обстрелов, не пострадали.
— Мне повезло. Это означает, что ангелы берегут нас, — говорит мужчина.
Маргариту Андрееву канонада застала в подвале дома, где она пряталась от шального российского снаряда. Теперь она уверена, что Россия замарала свою победу над нацистами, когда украинцы и русские сражались бок о бок.
— Германия дает нам оружие для защиты от русских. Это абсурд. Что бы подумали наши деды, — удивляется женщина.
Фотографии были сделаны известным корреспондентом Тайлером Хиксом, который в 2009 году получил Пулитцеровскую премию за освещение конфликта в Афганистане.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».