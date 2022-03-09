Жители Николаева поделились переживаниями, которые они испытывали, когда осознали, что российская армия дала залп реактивной артиллерии по их домам.

Настроения николаевцев узнал корреспондент The New York Times.

Фото: Tyler Hicks/The New York Times Фото: Tyler Hicks/The New York Times

Ольга Королева, у которой российские обстрелы повредили квартиру, пряталась в ванной, пока рядом падали российские ракеты. По ее словам, фамилия Путин стала ассоциироваться в городе исключительно с матом.

— Скажите Путину, что он убивает мирных людей. Он думает, что мы должны подчиняться ему? Я желаю ему того же, через что он заставил меня пройти этим утром, — рассказала женщина.

Сейчас у нее в квартире почти не осталось целых окон и дверей, все засыпало обломками.

Фото: Tyler Hicks/The New York Times Фото: Tyler Hicks/The New York Times Фото: Tyler Hicks/The New York Times

Другого николаевца, Виктора Воробья, российская атака застала в кровати. По всему балкону выбило стекло, однако ни он, ни его мать, перевезенная из другого района после других обстрелов, не пострадали.

— Мне повезло. Это означает, что ангелы берегут нас, — говорит мужчина.

Маргариту Андрееву канонада застала в подвале дома, где она пряталась от шального российского снаряда. Теперь она уверена, что Россия замарала свою победу над нацистами, когда украинцы и русские сражались бок о бок.

— Германия дает нам оружие для защиты от русских. Это абсурд. Что бы подумали наши деды, — удивляется женщина.

Фотографии были сделаны известным корреспондентом Тайлером Хиксом, который в 2009 году получил Пулитцеровскую премию за освещение конфликта в Афганистане.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».