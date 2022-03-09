Вчера российская пресса запустила в публичное пространство слухи о том, что Румыния запросила у ВСУ данные о применении ЗРК С-300ПС 2 марта, когда разбился румынский истребитель МиГ-21. Прокремлевские журналисты утверждают, что в останках самолета нашлись элементы украинской ракеты. Однако независимых подтверждений этому нет, румынские военные молчат, а пропаганда РФ предлагает верить ей на слово.

Об этой истории писал румынский портал RemnMilitary.

Румынский истребитель разбился шесть дней назад в сотне километров от украинской границы, на спасательную операцию вылетел вертолет и тоже упал. В общей сложности погибли восемь военнослужащих.

На этой трагедии начали спекулировать российские журналисты, написавшие, что объекты румынских ВВС могли быть по ошибке сбиты украинскими военными, пытавшимися уничтожить российские ракеты «Калибр». Верифицировать их версию на данный момент невозможно, а власти Румынии не сообщали ни о чем похожем.

— Российские источники склонны преувеличивать и искажать правду. Прояснить этот вопрос и сказать, правдивы сообщения российского портала или нет, могут только румынские военные власти, — предупреждают профессиональные румынские журналисты.

НикВести перепроверили последние сводки с сайтов Минобороны Румынии, Военно-Воздушных сил Румынии, ключевых медиа страны (Digi24, EVZ), и там никаких обвинений в адрес Украины, что украинская ракета сбила румынский истребитель.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».







