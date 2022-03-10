Пошла третья неделя, как Российская Федерация начала войну на территории Украины. Оккупанты продолжают бомбить и обстреливать украинские города, включая жилые кварталы, хотя терпят серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Вчера вечером, 9 марта, россияне начали обстрел Николаева с севера и северо-восточного направления - со стороны Кропивницкого.

Как сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, по имеющейся информации вокруг Николаева собрано около 1500 единиц различной техники. Они держатся на расстоянии 30 километров и оттуда обстреливают город.Американский Институт изучения войны в ночь с 9 на 10 марта опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, российская операция по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, уже началась, хотя и в меньшем масштабе и более разрозненно, чем ожидалось.

Сегодня, 10 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба должен встретиться Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча была организована и пройдет при посредничестве турецкой стороны. Переговоры Кулебы и Лаврова будут их первым прямым контактом за долгое время: ранее, еще до вторжения, глава МИД Украины рассказывал, что РФ отказывается от таких переговоров и даже звонков. Украинский министр отмечал, что готовится «максимально эффективно» поговорить с Лавровым, однако предупреждал, что его собственные ожидания от переговоров «сдержанные».

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Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия попытается заморозить войну в Украине через 7-10 дней.

— Сложно назвать конец, потому что это скорее всего будет не отрывочный такой конец – вот сегодня закончиться война – боюсь, это будет период, в котором будет непонятно, закончилась ли война или нет. Но кровопролития не будет больше, и это самое главное. Мы приближаемся к этому, это вопрос недели - 10 дней. Потому что позиции России ослабляются, они это понимают, и им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны признаться, что она потеряна, но остановить ее на каком-то замороженном этапе, – отметил он.

На сегодняшний день известно, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок, сообщает Мариупольский городской совет.

Виталий Ким рассказал, что украинские защитники 9 марта разбомбили российскую колону снабжения, посбивали часть их танков и позиции, что помогло выдвинуться вперёд.

— По ночным отстрелам. Мы тоже прилично работали по ночи. Авиация разбомбила колону снабжения, посбивали часть танков и их позиции, что и помогло выдвинуться вперёд. Меня попросили много не говорить об уроне, который мы наносим для того, чтобы враг не мог принимать решения по моей информации. Поэтому буду говорить с задержкой на день, – сказал он.

За две недели из России ушли около 100 американских компаний-гигантов, рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«За 2 недели с российского рынка вышло около 100 американских компаний-гигантов, демонстрирующих настоящее нравственное лидерство. Решения о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты как: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие», — написала Маркарова в Facebook.

Также она добавила, что такое решение американских топ-компаний свидетельствует о победе принципов над жадностью.

«Каждое решение компаний покинуть рынок страны террориста, развязавшей захватническую войну и совершающей военные преступления в Украине ежедневно, является победой принципов и убеждений над жадностью. Спасибо этим компаниям за выбор стороны добра, за нежелание запятнать свою репутацию кровью невинных украинцев, за поддержку Украины», — написала посол Украины в США.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подвел итоги дня 9 марта и сообщил:

Украинские защитники заняли одно из сел в области и поставляют туда продукты;

ТрО и ВСУ коммуницируют в отдаленных районах для того, чтобы плотнее сделать защиту и огонь по врагу;

Враг отдыхает, завтра будет нападать. Пока ждём;

Враг начал крепче стрелять по блокпостам;

Вчера были потери. Россияне подло стреляют по жилым кварталам по блокпостам;

Будем оттягивать оккупантов от города, по одной стороне уже вытянули.

По оценкам США, на две недели агрессии в Украине были убиты от пяти до шести тысяч российских оккупантов, сообщает CBS News. Один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что это число трудно оценить в режиме реального времени, однако оно является «очень и очень значительными потерями».

Он сравнил их с потерями в некоторых сражениях во время Второй мировой войны.

Чиновник не смог оценить количество раненых россиян, но в большинстве войн эта цифра, как правило, примерно в три раза превышает количество убитых, что составляет примерно от 15 000 до 18 000 человек.

Американский Институт изучения войны в ночь с 9 на 10 марта опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, российская операция по продолжению окружения и штурма Киева, вероятно, уже началась, хотя и в меньшем масштабе и более разрозненно, чем ожидалось.

Сообщается, что аналог российской усиленной бригады пытался продвинуться к Киеву через его западную окраину и не добился большого прогресса. Небольшие группы продолжили медленно укрепляться и постепенно расширять окружение к юго-западу от столицы.

«Российские войска на восточных подступах к Киеву остаются в затишье, вероятно, потому, что русские сосредоточены на обеспечении безопасности длинных путей сообщения, идущих к этим окраинам от российских баз вокруг Сум и Чернигова, перед лицом умелого и решительного преследования этих линий со стороны Украины. Битва за Киев, скорее всего, останется затяжной, если русские не смогут начать более концентрированную и последовательную атаку, чем они до сих пор демонстрировали способность проводить», - говорится в сообщении.

По наблюдениям института, российские военные явно изо всех сил пытаются мобилизовать резерв живой силы, чтобы компенсировать потери и пополнить новые подразделения.