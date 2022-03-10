На Херсонщине сложилась гуманитарная катастрофа — жители сел Казацкое и Веселое просят власти вмешаться и спасти их от гибели.

Об этом пишут в материале Радіо Свобода.

Пока местные руководители договариваются о «зеленом коридоре», люди просят вывезти из населенных пунктов хотя бы детей.

— Мы с детьми целыми семьями очутились в «котле»! Зажаты между оккупантами, удерживающими Каховскую ГЭС, и нашей обороной! Нет ни света, ни воды, ни еды. Продержимся максимум пару дней! Нам нужна помощь! Мы понимаем, что мы — не Харьков или Киев! Но мы тоже живые люди! Мы готовы терпеть, дайте увезти детей, — говорится в обращении населения, которые они распространяют в соцсетях.

Жители местных сел просят помочь им уже четыре дня. По информации Натальи Корсунки, людей, которые пытались уехать ночью, расстреляли.

Это село расположено рядом, но с другого берега Днепра. Родственники женщины сидят в подвалах в Казачьем и Веселом. Люди, общаясь с журналистами, боятся называть свои фамилии и стараются тщательно проверять все контакты. Женщина говорит: была в шоке, когда услышала из СМИ, что якобы Каховская ГЭС больше не находится под контролем российских войск.

— Наши мужчины пошли в военкомат, их отправили назад, сказали: хотите — будете воевать за Россию, потому что россияне все захватили. Пожалуйста, пусть на нашу область обратит внимание! Особенно наш район! Это невыносимо! Сейчас лупят из «Градов», — говорит Наталья Корсунка.

Житель Веселого Александр чудом успел вывезти семью в первый день российского вторжения в Херсонскую область. Но он рассказал, что у него в селе осталась мама и брат, а в Казацком — брат с детьми.

— Он — на трех телефонах, из подвала выходит, чтобы мне позвонить по телефону. Холодно, еда кончается у всех. Есть дети там — по пол месяца и год. Некоторые на смесях, нечем кормить детей, — рассказал Александр.

Из Веселого ему сообщили о фактах мародерства со стороны россиян — они залезли в дом, пока люди находились в подвале, и забрали всю еду, которую нашли.

— Брат из Казацкого звонил по телефону: по пять часов в подвале сидят, раз в пять часов на связь выходил. Люди думают, что их власти бросили уже четвертый день. Они (российские военные, — прим.) заехали сюда, как к себе домой, мы думали: это наши заезжают. У нас семью расстреляли в первый же день с маленькими детьми — троих взрослых и двоих детей, один из которых — еще младенец, — сказал Александр.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.