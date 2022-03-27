По состоянию на 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области практически отсутствует связь, российские оккупанты розыскивают и похищают ветеранов АТО.

Об этом Суспільному рассказал местный волонтер.

В Снигиревке нет интернета, электричество дают очень редко, по сути, его тоже нет, говорит Александр (имя изменено из соображений безопасности, — прим.) Свет подключают от солнечных панелей, в город завозят продукты, горожан эвакуируют. Выехать и заехать в Снигиревку возможно, но военнослужащие РФ проверяют людей на блокпостах.

— Смотрят, ищут терроборону. У них есть списки терробороны, они ищут АТОшников. Ну, и тех, кто подходит по списку, или подозрительный, по их мнению, берут в плен, — рассказал Александр.

По его словам, 26 марта в Снигиревку на автобусах отправляли продукты, а обратно вывозили людей.

— Все раздаем бесплатно людям, но это очень маленькие партии, очень малый процент потребности. Но это то, что мы можем беспрепятственно перевезти. Люди выезжают ежедневно, — добавил Александр.

По информации волонтера, войска России постоянно передвигаются по территории бывшего Снигиревского района, меняют место дислокации, также там работает российская артиллерия.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.