Желающих покинуть город Снигиревка на Николаевщине везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.

Об этом рассказала горожанка в своем видеообращении губернатору Виталию Киму.

По ее мнению, информация главы ОВА о том, что на утро 26 марта на блокпостах в Снигиревке нет российских солдат, кроме блокпоста на объездной дороге, не соответствует действительности.

При этом она добавила, что личных претензий к Виталию Киму не имеет.

— Уважаемый губернатор Ким, я хочу довести до вас и всех депутатов, что в Снигиревке катастрофично ужасная ситуация. Там нет света, нет интернета, нет еды. Где сейчас вражеские войска — неизвестно. Людей вывозят обычные люди, которым не все равно, которые связываются (друг с другом, — прим.), вылезая на дерево и на пятый этаж в 5-этажных домах, — сообщила женщина.

Согласно ее информации, напряженная ситуация сохраняется и в населенных пунктах Снигиревского района — нет возможности въехать в село Новопетровка, как и выехать оттуда.

— Можете связаться со мной, я вам расскажу, кто кому что доставляет и кого каким образом вывозят. Мы делаем просто невозможное, — добавила жительница Снигиревки.

Таким образом Николаевскую областную военную администрацию просят провести организованную эвакуацию из города.

Ранее НикВести писали, что по состоянию на 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области уже неделю нет воды и электричества, в здание администрации заняли российские оккупанты.

Местный волонтер рассказал о ситуации в Снигиревке: по состоянию на 27 марта в городе практически отсутствует связь, российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

26 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в городе Снигиревка больше нет российских солдат. Исключение — блокпост на объездной дороге. Он также рассказал, что в Снигиревку заехали 3 фуры с гуманитарной помощью.