Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал.

— Разбираем все, спасаем. Мудаки редкие, ужас. Дождались, пока люди выйдут на работу, ударили в жилое здание. А я проспал, но повезло. Сейчас, — сказал Виталий Ким.

Позже глава ОГА добавил, что ведутся спасательные работы, большинство сотрудников не пострадали.

— Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи. Весь запас айкосов потерял. Смотрите, по людям, по жертвам — ходим под Богом. Большинство вышло, спаслось, чудом. Сейчас 8 гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем, — отметил он.

По его мнению, атака на главное админздание области означает, что РФ не собирается захватывать Николаев.

— Это означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев хер возьмут и решили передать «привет», — добавил он.

В ГСЧС сообщили, что произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам. Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 единиц техники.

Также у зданий, расположенных поблизости места удара, взрывной волной выбило окна.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.