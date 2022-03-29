Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал.
— Разбираем все, спасаем. Мудаки редкие, ужас. Дождались, пока люди выйдут на работу, ударили в жилое здание. А я проспал, но повезло. Сейчас, — сказал Виталий Ким.
Позже глава ОГА добавил, что ведутся спасательные работы, большинство сотрудников не пострадали.
— Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи. Весь запас айкосов потерял. Смотрите, по людям, по жертвам — ходим под Богом. Большинство вышло, спаслось, чудом. Сейчас 8 гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем, — отметил он.
По его мнению, атака на главное админздание области означает, что РФ не собирается захватывать Николаев.
— Это означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев хер возьмут и решили передать «привет», — добавил он.
В ГСЧС сообщили, что произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам. Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 единиц техники.
Также у зданий, расположенных поблизости места удара, взрывной волной выбило окна.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал.
— Разбираем все, спасаем. Мудаки редкие, ужас. Дождались, пока люди выйдут на работу, ударили в жилое здание. А я проспал, но повезло. Сейчас, — сказал Виталий Ким.
Позже глава ОГА добавил, что ведутся спасательные работы, большинство сотрудников не пострадали.
— Развалили полздания. В кабинет попали ко мне, сволочи. Весь запас айкосов потерял. Смотрите, по людям, по жертвам — ходим под Богом. Большинство вышло, спаслось, чудом. Сейчас 8 гражданских под завалами, которых надеемся вытащить. Ищем. Троих военных тоже ищем, — отметил он.
По его мнению, атака на главное админздание области означает, что РФ не собирается захватывать Николаев.
— Это означает, что оккупанты передумали наступать на Николаев. Почему? Потому что если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, управление, связь. Они поняли, что Николаев хер возьмут и решили передать «привет», — добавил он.
В ГСЧС сообщили, что произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения. По состоянию на 09:25 подразделениями ГСЧС из-под завалов освобождены 9 пострадавших и переданы медикам. Для поисково-спасательных работ от ГСЧС привлечено 56 человек и 10 единиц техники.
Также у зданий, расположенных поблизости места удара, взрывной волной выбило окна.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
28 марта, после нескольких дней относительного затишья, российские войска возобновили ракетные обстрелы Николаева. Днем оккупанты обстреляли несколько районов из РСЗО. Повреждены жилые дома и коммуникации. Атака продолжилась вечером, ночью. Также утром 29 марта была авиационная бомбардировка. Данные о пострадавших, жертвах и повреждениях уточняются.