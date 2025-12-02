Молодь Миколаєва закликає містян підтримати проєкт оновлення парку «Народний сад»

У Миколаєві активна молодь запустила опитування, аби привернути увагу громади до процесу оновлення парку «Народний сад» (колишній парк Петровського).

Так, команда IV хвилі Урбанруху презентує проєкт «Зелений кластер», який має на меті вдихнути нове життя в один із найстаріших міських парків.

Ініціатори ідеї пропонують перетворити територію на сучасний багатофункціональний простір для відпочинку, культурних заходів та зустрічей молоді. Концепція передбачає створення зон активного й тихого відпочинку, арт-простору з муралами, сучасного освітлення, а також проведення майстер-класів і культурних подій просто неба.

Концепція оновлення парку «Народний сад» . Фото надане ініціаторами проєкту

За словами команди, реалізація проєкту допоможе зміцнити соціальні зв’язки у громаді, підвищити відвідуваність парку та створити якісну міську локацію для відпочинку. У перспективі оновлений «Народний сад» зможе знову стати комфортним, безпечним і привабливим як для жителів Миколаєва, так і для гостей міста.

«Ми невпинно рухаємося до реалізації нашого задуму, вже підготували план дій та працюємо над детальною розробкою і візуалізацією простору», — зазначають молоді ентузіасти.

Щоб визначити першочергові потреби парку та врахувати думку громади, команда закликає містян долучитися до опитування за посиланням.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» вже показували, як в якому стані перебуває забутий символ Миколаєва — парк «Народний сад».