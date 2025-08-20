Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад». Фото: МикВісті

Парк «Народний сад» (колишній парк Петровського) уже майже три десятиліття залишається предметом судових суперечок, невирішених питань власності та фактичної безгосподарності. Попри статус заповідного об’єкта, він і досі перебуває в оренді приватної компанії, має занедбаний вигляд і регулярно викликає нарікання з боку миколаївців.

На місці побувала кореспондентка «МикВісті».

З перших хвилин перебування у парку впадає в око його неохайний вигляд. Клумби біля головного входу висохли, а вивіска «Народний сад» вицвіла. Неподалік красується вибоїна з пеньком спиляного дерева.

Центральний вхід парку "Народний сад". Фото: МикВісті

Центральний вхід парку "Народний сад". Фото: МикВісті

Одна з головних проблем – доріжки. Вглиб парку вони фактично відсутні: відвідувачі змушені користуватися протоптаними стежками. Але і тут не все так просто: нерідко на шляху трапляються ями та провали, особливо біля каналізаційних люків, через які можна дуже легко травмуватися.

Стан парку "Народний Сад". Фото: МикВісті

У «Народному саду» дуже багато рослинності. Але це особливо не допомагає загальному стану парку, адже трава, кущі та дерева просто висохли через аномальну спеку в Миколаєві. Як результат: по всій території валяються купи опалого листя, яке хоч і згрібають, але не вивозять. Воно просто залишається лежати обабіч в менш помітних місцях.

Опале листя в парку. Фото: МикВісті

Частина лав у більш-менш задовільному стані, проте вглиб парку вони стають зношені та напівзруйновані.

Лава в парку "Народний сад". Фото: МикВісті

Тут також розташовані дитячі майданчики. Деякі з них помітно вицвіли та потребують косметичного ремонту. Ховаючись від спеки, в тіні цих дитячих площадках шукають прихистку місцеві бродячі собаки.

Дитячий майданчик "Народний сад". Фото: МикВісті

Безпритульна собака на дитячому майданчику. Фото: МикВісті

Окремою проблемою залишаються громадські туалети, зведені ще в радянський період. Вони давно зачинені та перетворилися на занедбані споруди з графіті, які нерідко використовуються онлайн-магазинами заборонених речовин та послуг.

Відносно охайно виглядають лише ті ділянки парку, де працюють приватні підприємці – зокрема, біля батутів та атракціонів.

Стан парку "Народний сад". Фото: МикВісті

Історія парка «Народний сад»

Парк був закладений у 1930 році на базі «Саду тверезості №2» і названий на честь зустрічі Григорія Петровського з робітниками Миколаєва. У 1972 році йому надали статус заповідного об’єкта.

Після проголошення Україною незалежності, для парку почалися важкі часи. Атракціони поступово виходили з ладу, будівлі ветшали. З території демонтували парашутну вежу та колесо огляду.

У 2004 році парк передали в довгострокову оренду ТОВ «Інтершоу», керівником якого був депутат міської ради Леонід Подольський. У той період територію почали частково впорядковувати, проводилися культурні заходи. Однак у 2009 році Подольський загинув від вогнепального поранення в голову. На місці загибелі чоловіка тоді знайшли предсмертну записку. Але парк і надалі орендувала приватна фірма.

У 2015 році, в межах закону про декомунізацію, парк імені Петровського перейменували на «Народний сад», а в 2016-му демонтували й сам пам’ятник.

У тому ж році фірма-орендар вирішила повернути у комунальну власність частину об’єктів «Народного саду». Тоді Миколаєвський міський голова Олександр Сєнкевич назвав це рішення «знаковою для міста подією» та заявив, що вже у 2017 році мерія розпочне активне оновлення парку.

— Нещодавно провів переговори з представниками компанії, яка у 2003 році взяла в оренду на 50 років парк «Народний сад». На сьогодні парк повернуто у комунальну власність, і вже наступного року ми розпочнемо його оновлення. Освітлення, доріжки, дитячі майданчики — усе це має бути в парку в центрі міста. І буде! Я й надалі планую повертати у комунальну власність миколаївські парки та сквери! Вітаю всіх із цією знаковою для міста подією!» — сказав Сєнкевич.

Проте сам «Народний сад» у власність міста так і не потрапив. Після зміни власників рішення було відкликана, а управління комунального майна Миколаївської міської ради передало всю цю власність назад.

Відповідно до даних сайту Opendatabot листопада 2016 року директором «Інтершоу» стала Єлена Батаєва. Проте за даними Свідок.info, справжній вплив над «Народним Садом» мав політик Владислав Чайка, який володіє фірмою, у якої парк і є в оренді. «Народний сад» не раз використовували, як майданчик для передвиборчої агітації під час виборів міського голови міста Миколаєва.

Виборча агітація біля парку "Народний сад". Фото: Свідок.info

Протягом декількох наступних років Миколаївська міська рада намагалася через суд повернути «Народний сад» назад у комунальну власність. Проте Господарський суд Миколаївської області в задоволенні позову відмовив. Парк продовжує знаходитися у оренді ТОВ «Інтершоу» і до цього часу.

Війна суттєво вплинула на стан та доступність парку. У 2023 році миколаївці зверталися до міської ради з проханням відкрити «Народний сад», проте влада заявила, що рішення залежить виключно від орендарів.

Наразі доступ до парку є, проте його охайність все ще залишає бажати кращого.

