Кинбурнский полуостров по состоянию на 1 февраля находится в серой зоне — полного контроля над территорией не имеют ни украинские защитники, ни российские оккупанты.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

— Ситуация остается такой, которая в большинстве случаев характеризуется как «серая» зона, поскольку огневой контроль с одной и с другой стороны не дает установить абсолютно хозяйствованию никакой силы. Поэтому эти территории (включая острова Майский и Довгий, – прим.) географически сложны для закрепления и постоянно находятся под обстрельным контролем: если преобладает с нашей стороны – можно считать, что наш контроль, если с другой стороны – другой, – сообщила Наталья. Гуменюк.

Однако, говорит она, оккупанты имеют сообщение с Кинбурнской косой по суше, что дает им возможность перебрасывать на полуостров личный состав и технику.

— Но враг имеет сообщение по суше ближайшее к тем территориям. И даже территориально острова ближе к левобережью. Потому они там появляются чаще, но и выбиваются оттуда чаще, – сказала Наталья Гуменюк.

Напомним, в украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе, а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».